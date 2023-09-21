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Ображав і погрожував: на Харківщині мати регулярно скаржилася копам на сина

Суспільство 15:56   21.09.2023
Вікторія Яковенко
Ображав і погрожував: на Харківщині мати регулярно скаржилася копам на сина Фото: ГУНП в Харківській області

Слідчі повідомили мешканцю Харківщини про підозру за те, що він систематично чинив домашнє насилля над матір’ю.

До правоохоронців неодноразово зверталася 84-річна жінка та повідомляла про постійні образи і погрози фізичною розправою з боку 54-річного сина, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Дільничні офіцери поліції склали щодо порушника 3 протоколи про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) КУпАП. Однак чоловік не зупинився та продовжував вчиняти домашнє насильство щодо жінки», – додали правоохоронці.

Тож слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 126-1 (домашнє насильство) ККУ.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Вересня 2023 в 15:56;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Слідчі повідомили мешканцю Харківщини про підозру за те, що він систематично чинив домашнє насилля над матір’ю.".