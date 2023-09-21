Ображав і погрожував: на Харківщині мати регулярно скаржилася копам на сина
Слідчі повідомили мешканцю Харківщини про підозру за те, що він систематично чинив домашнє насилля над матір’ю.
До правоохоронців неодноразово зверталася 84-річна жінка та повідомляла про постійні образи і погрози фізичною розправою з боку 54-річного сина, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.
«Дільничні офіцери поліції склали щодо порушника 3 протоколи про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) КУпАП. Однак чоловік не зупинився та продовжував вчиняти домашнє насильство щодо жінки», – додали правоохоронці.
Тож слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 126-1 (домашнє насильство) ККУ.
Читайте також: На Харківщині чоловік регулярно ображав та погрожував побити свою колишню
Новини за темою:
Ви читали новину: «Ображав і погрожував: на Харківщині мати регулярно скаржилася копам на сина»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 21 Вересня 2023 в 15:56;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Слідчі повідомили мешканцю Харківщини про підозру за те, що він систематично чинив домашнє насилля над матір’ю.".