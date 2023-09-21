Обижал и угрожал: на Харьковщине мать регулярно жаловалась в полицию на сына

Следователи сообщили жителю Харьковщины о подозрении за то, что он систематически совершал домашнее насилие над матерью.

К правоохранителям неоднократно обращалась 84-летняя женщина и сообщала о постоянных оскорблениях и угрозах физической расправой со стороны 54-летнего сына, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Участковые офицеры полиции составили в отношении нарушителя 3 протокола об административном правонарушении, предусмотренном ст. 173-2 (совершение домашнего насилия, насилие по признаку пола, невыполнение срочного запретительного предписания или несообщение о месте своего временного пребывания) КУпАП. Однако мужчина не остановился и продолжал совершать домашнее насилие в отношении женщины», — добавили правоохранители.

Поэтому следователи открыли уголовное производство по ст. 126-1 (домашнее насилие) УКУ.

Читайте также: На Харьковщине мужчина регулярно обижал и угрожал избить свою бывшую