Обижал и угрожал: на Харьковщине мать регулярно жаловалась в полицию на сына
Следователи сообщили жителю Харьковщины о подозрении за то, что он систематически совершал домашнее насилие над матерью.
К правоохранителям неоднократно обращалась 84-летняя женщина и сообщала о постоянных оскорблениях и угрозах физической расправой со стороны 54-летнего сына, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«Участковые офицеры полиции составили в отношении нарушителя 3 протокола об административном правонарушении, предусмотренном ст. 173-2 (совершение домашнего насилия, насилие по признаку пола, невыполнение срочного запретительного предписания или несообщение о месте своего временного пребывания) КУпАП. Однако мужчина не остановился и продолжал совершать домашнее насилие в отношении женщины», — добавили правоохранители.
Поэтому следователи открыли уголовное производство по ст. 126-1 (домашнее насилие) УКУ.
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- • Дата публикации материала: 21 сентября 2023 в 15:56;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Следователи сообщили жителю Харьковщины о подозрении за то, что он систематически совершал домашнее насилие над матерью.".