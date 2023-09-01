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На Харьковщине мужчина регулярно обижал и угрожал избить свою бывшую

Общество 12:09   01.09.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине мужчина регулярно обижал и угрожал избить свою бывшую

За домашнее насилие над сожительницей будут судить 34-летнего жителя Красноградской громады в Харьковской области.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, в течение последнего года мужчина неоднократно привлекался судом к ответственности по ст. 173-2 КУпАП. Он угрожал физическим насилием, унижал бывшую сожительницу и нецензурно высказывался в ее сторону в присутствии несовершеннолетнего сына. Однако составленные протоколы и профилактические беседы не повлияли на обидчика.

Поэтому правоохранители сообщили мужчине о подозрении по ст. 26-1 (домашнее насилие) УКУ.

Обидчику грозит до 2 лет тюрьмы.

Читайте также: 2 года тюрьмы грозит харьковчанину, который систематически обижал сожительницу

Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 сентября 2023 в 12:09;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За домашнее насилие над сожительницей будут судить 34-летнего жителя Красноградской громады в Харьковской области.".