На Харьковщине мужчина регулярно обижал и угрожал избить свою бывшую
За домашнее насилие над сожительницей будут судить 34-летнего жителя Красноградской громады в Харьковской области.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, в течение последнего года мужчина неоднократно привлекался судом к ответственности по ст. 173-2 КУпАП. Он угрожал физическим насилием, унижал бывшую сожительницу и нецензурно высказывался в ее сторону в присутствии несовершеннолетнего сына. Однако составленные протоколы и профилактические беседы не повлияли на обидчика.
Поэтому правоохранители сообщили мужчине о подозрении по ст. 26-1 (домашнее насилие) УКУ.
Обидчику грозит до 2 лет тюрьмы.
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- • Дата публикации материала: 1 сентября 2023 в 12:09;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За домашнее насилие над сожительницей будут судить 34-летнего жителя Красноградской громады в Харьковской области.".