На Харьковщине мужчина регулярно обижал и угрожал избить свою бывшую

За домашнее насилие над сожительницей будут судить 34-летнего жителя Красноградской громады в Харьковской области.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, в течение последнего года мужчина неоднократно привлекался судом к ответственности по ст. 173-2 КУпАП. Он угрожал физическим насилием, унижал бывшую сожительницу и нецензурно высказывался в ее сторону в присутствии несовершеннолетнего сына. Однако составленные протоколы и профилактические беседы не повлияли на обидчика.

Поэтому правоохранители сообщили мужчине о подозрении по ст. 26-1 (домашнее насилие) УКУ.

Обидчику грозит до 2 лет тюрьмы.