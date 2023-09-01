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На Харківщині чоловік регулярно ображав та погрожував побити свою колишню

Суспільство 12:09   01.09.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині чоловік регулярно ображав та погрожував побити свою колишню

За домашнє насилля над співмешканкою судитимуть 34-річного мешканця Красноградської громади на Харківщині.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, протягом останнього року чоловік неодноразово притягувався судом до відповідальності за ст. 173-2 КУпАП. Він погрожував фізичним насильством, принижував колишню співмешканку та нецензурно висловлювався в її бік у присутності неповнолітнього сина. Однак складені протоколи та профілактичні бесіди не вплинули на кривдника.

Тож правоохоронці повідомили чоловіку про підозру за ст. 26-1 (домашнє насильство) ККУ.

Кривднику загрожує до 2 років тюрми.

Читайте також: 2 роки тюрми загрожує харків’янину, який систематично кривдив співмешканку

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Вересня 2023 в 12:09;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За домашнє насилля над співмешканкою судитимуть 34-річного мешканця Красноградської громади на Харківщині.".