На Харківщині чоловік регулярно ображав та погрожував побити свою колишню
За домашнє насилля над співмешканкою судитимуть 34-річного мешканця Красноградської громади на Харківщині.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, протягом останнього року чоловік неодноразово притягувався судом до відповідальності за ст. 173-2 КУпАП. Він погрожував фізичним насильством, принижував колишню співмешканку та нецензурно висловлювався в її бік у присутності неповнолітнього сина. Однак складені протоколи та профілактичні бесіди не вплинули на кривдника.
Тож правоохоронці повідомили чоловіку про підозру за ст. 26-1 (домашнє насильство) ККУ.
Кривднику загрожує до 2 років тюрми.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Вересня 2023 в 12:09;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За домашнє насилля над співмешканкою судитимуть 34-річного мешканця Красноградської громади на Харківщині.".