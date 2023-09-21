Ведмедицю-зломщицю, яка пограбувала понад 20 будинків, упіймали в США

Масивну та сумнозвісну чорну ведмедицю Танк Хенк схопили після того, як вона за рік вчинила серію зломів у будинках Каліфорнії, повідомляє ВВС .

Вважається, що ведмідь вагою 227 кг, відомий шанувальникам як Танк Хенк, з 2022 року проник у 21 будинок в районі озера Тахо.

Це встановили завдяки ДНК, які зібрали у будинках, куди вдиралася ведмедиця. Від початку вважали, що кількість постраждалих від лап ведмедиці будинків вдвічі більша, але саме тест ДНК допоміг з’ясувати, що окрім Танк Хенк є ще два чорні ведмеді, які люблять нишпорити у людському житлі та ласувати людською їжею.

Хенка відвезли до заповідника в Колорадо.

А от трьох її дитинчат передали до установи в окрузі Сонома в Каліфорнії. Ведмежат будуть перевиховувати, перед тим, як їх випустять у дику природу – зоологи хочуть відучити їх від дурної звички вдиратися до людських будинків.

Відкриття того, що Хенк була не єдина, хто скоїв злочин, спонукало урядовців Каліфорнії запевнити громадськість, що «жоден ведмідь не буде евтаназований, заподіяний шкоді, переміщений до якогось закладу чи поміщений у зоопарк».

Біологи вважають, що Хенк, яка значно більша за звичайних чорних ведмедів, перестала боятися людей і навчилася використовувати свою силу, щоб проникати в людські домівки.

«Коли ведмідь силою проривається крізь двері гаража або розриває вхідні двері з людьми всередині, це досить нахабно та незвично», — сказав BBC представник CDFW Пітер Тіра в лютому 2022 року.