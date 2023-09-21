Медведицу-взломщицу, которая ограбила более 20 домов, поймали в США

Массивную и печально известную черную медведицу Танк Хэнк схватили после того, как она за год совершила серию взломов в домах Калифорнии, сообщает BBC.

Считается, что медведь весом 227 кг, известный поклонникам как Танк Хэнк, с 2022 года проник в 21 здание в районе озера Тахо.

Это установили благодаря ДНК, которые собрали в домах, куда врывалась медведица. Изначально считали, что количество пострадавших от лап медведицы домов вдвое больше, но именно тест ДНК помог выяснить, что кроме Танк Хэнк есть еще два черных медведя, которые любят рыскать в человеческом жилище и лакомиться человеческой пищей.

Хэнка отвезли в заповедник в Колорадо.

А вот троих ее детенышей передали в учреждение в округе Сонома в Калифорнии. Медвежат будут перевоспитывать, прежде чем выпустить в дикую природу – зоологи хотят отучить их от глупой привычки врываться в человеческие дома.

Открытие того, что Хэнк была не единственной, кто совершил преступление, побудило чиновников Калифорнии заверить общественность, что «ни один медведь не будет усыплен, ему причинят вред, перемещен в какое-либо заведение или помещен в зоопарк».

Биологи считают, что Хэнк, которая значительно больше обычных черных медведей, перестала бояться людей и научилась использовать свою силу, чтобы проникать в человеческие дома.

«Когда медведь силой прорывается сквозь дверь гаража или разрывает входную дверь с людьми внутри, это достаточно нагло и необычно», — сказал BBC представитель CDFW Питер Тира в феврале 2022 года.