Без холодної води у вівторок залишиться частина Київського району: адреси
З 10:00 до 17:00 26 вересня тимчасово відключать воду на деяких вулицях Київського району Харкова.
Причина – ремонт на водоводі діаметром 400 мм на вулиці Академічній, повідомляє КП «Харківводоканал».
На час проведення ремонтних робіт воду обіцяють підвозити автоцистернами.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2023 в 12:40;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 10:00 до 17:00 26 вересня тимчасово відключать воду на деяких вулицях Київського району Харкова.".