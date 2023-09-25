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Без холодної води у вівторок залишиться частина Київського району: адреси

Суспільство 12:40   25.09.2023
Вікторія Яковенко
Без холодної води у вівторок залишиться частина Київського району: адреси

З 10:00 до 17:00 26 вересня тимчасово відключать воду на деяких вулицях Київського району Харкова.

Причина – ремонт на водоводі діаметром 400 мм на вулиці Академічній, повідомляє КП «Харківводоканал».

На час проведення ремонтних робіт воду обіцяють підвозити автоцистернами.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2023 в 12:40;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 10:00 до 17:00 26 вересня тимчасово відключать воду на деяких вулицях Київського району Харкова.".