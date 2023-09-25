Без холодной воды во вторник останется часть Киевского района: адреса
С 10:00 до 17:00 26 сентября временно отключат воду на некоторых улицах Киевского района Харькова.
Причина – ремонт на водоводе диаметром 400 мм по улице Академической, сообщает КП «Харьковводоканал».
Во время проведения ремонтных работ воду обещают подвозить автоцистернами.
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- • Дата публикации материала: 25 сентября 2023 в 12:40;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 10:00 до 17:00 26 сентября временно отключат воду на некоторых улицах Киевского района Харькова.".