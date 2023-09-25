Live
  • Вт 26.09.2023
    • Харьков
  •   +16°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.87
    • 🟢

Без холодной воды во вторник останется часть Киевского района: адреса

Общество 12:40   25.09.2023
Виктория Яковенко
Без холодной воды во вторник останется часть Киевского района: адреса

С 10:00 до 17:00 26 сентября временно отключат воду на некоторых улицах Киевского района Харькова.

Причина – ремонт на водоводе диаметром 400 мм по улице Академической, сообщает КП «Харьковводоканал».

Во время проведения ремонтных работ воду обещают подвозить автоцистернами.

01

02

Читайте также: В селе на Чугуевщине бешеная лиса задушила кур: ввели карантин

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Замначальника ХОВА Логвинова в прошлом имела «устойчивые связи» с РФ — ХАЦ
Замначальника ХОВА Логвинова в прошлом имела «устойчивые связи» с РФ — ХАЦ
25.09.2023, 23:28
В Харькове во вторник — военные учения: важная информация для горожан
В Харькове во вторник — военные учения: важная информация для горожан
25.09.2023, 17:55
Дым над Харьковом: причины и официальная информация о состоянии воздуха
Дым над Харьковом: причины и официальная информация о состоянии воздуха
25.09.2023, 20:24
Генштаб назвал три села Харьковщины, вблизи которых ударила авиация РФ
Генштаб назвал три села Харьковщины, вблизи которых ударила авиация РФ
25.09.2023, 20:01
Контрдиверсионные мероприятия СБУ и военных продлятся в Харькове два дня
Контрдиверсионные мероприятия СБУ и военных продлятся в Харькове два дня
25.09.2023, 20:41
Сегодня 26 сентября: какой праздник и день в истории
Сегодня 26 сентября: какой праздник и день в истории
26.09.2023, 06:00

Новости по теме:

19:03
В Харькове полностью возобновили подачу воды после аварии из-за утренней атаки
17:39
Некоторым абонентам Слободского района Харькова уже возобновили водоснабжение
16:40
«Харьковводоканал» ликвидирует аварии на поврежденных обстрелом объектах
08:54
Из-за ракетного удара в Харькове без воды больница и частные дома — Терехов
18:11
Горячую воду возвращают в 800 домов: коммунальщики обратились к харьковчанам

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Без холодной воды во вторник останется часть Киевского района: адреса»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 25 сентября 2023 в 12:40;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 10:00 до 17:00 26 сентября временно отключат воду на некоторых улицах Киевского района Харькова.".