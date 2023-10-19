Про небезпечну погоду синоптики попереджають жителів Харківщини

Про небезпечні метеорологічні явища в регіоні завтра, 20 жовтня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

«Вранці та вдень 20 жовтня по області та місту очікуються значні дощі. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.