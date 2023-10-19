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Про небезпечну погоду синоптики попереджають жителів Харківщини

Суспільство 14:10   19.10.2023
Вікторія Яковенко
Про небезпечну погоду синоптики попереджають жителів Харківщини Фото: Харківський регіональний центр із гідрометеорології

Про небезпечні метеорологічні явища в регіоні завтра, 20 жовтня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

«Вранці та вдень 20 жовтня по області та місту очікуються значні дощі. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2023 в 14:10;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про небезпечні метеорологічні явища в регіоні завтра, 20 жовтня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".