Об опасной погоде синоптики предупреждают жителей Харьковщины

Об опасных метеорологических явлениях в регионе завтра, 20 октября, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

«Утром и днем 20 октября по области и городу ожидаются сильные дожди. I уровень опасности желтый», – говорится в сообщении.