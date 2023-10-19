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Об опасной погоде синоптики предупреждают жителей Харьковщины

Общество 14:10   19.10.2023
Виктория Яковенко
Об опасной погоде синоптики предупреждают жителей Харьковщины Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии

Об опасных метеорологических явлениях в регионе завтра, 20 октября, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

«Утром и днем 20 октября по области и городу ожидаются сильные дожди. I уровень опасности желтый», – говорится в сообщении.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 октября 2023 в 14:10;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об опасных метеорологических явлениях в регионе завтра, 20 октября, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".