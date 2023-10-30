Делегація ООН побувала на Північній Салтівці: обіцяють вікна та ремонти (фото)

Протягом 2023-2024 років у Харкові Агентство ООН у справах біженців планує засклити вікна у 1130 квартирах, а також відремонтувати 500 квартир та 500 приватних будинків, які постраждали від обстрілів.

Про це повідомляє пресслужба Харківської міськради за підсумками візиту представників Агентства на Північну Салтівку.

До складу делегації увійшли посол Швеції в Україні Мартін Аберг, посол Фінляндії в Україні Яакко Лехтовірта та голова гуманітарної місії, радник посольства Норвегії в Україні Джонні Алмстад.

Вони зустрілися з харків’янами, чиї будинки були пошкоджені внаслідок обстрілів, та оглянули масштаби ремонтних робіт, які виконуються за підтримки Агентства, пише пресслужба мерії.

За словами міського голови Ігоря Терехова, минулого року коштом міського та державного бюджетів у Харкові відновили 200 будинків та зараз у роботі ще 63.



Фото: Харківська міськрада

«Розраховую на допомогу й надалі, адже понад 150 тисяч мешканців нашого міста сьогодні ще не мають даху над головою», – зазначив Терехов.