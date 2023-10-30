Представители ООН побывали на Северной Салтовке: обещают окна и ремонты (фото)
В течение 2023-2024 годов в Харькове Агентство ООН по делам беженцев планирует застеклить окна в 1130 квартирах, а также отремонтировать 500 квартир и 500 частных домов, пострадавших от обстрелов.
Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета по итогам визита представителей Агентства на Северную Салтовку.
В состав делегации вошли посол Швеции в Украине Мартин Аберг, посол Финляндии в Украине Яакко Лехтовирта и глава гуманитарной миссии, советник посольства Норвегии в Украине Джонни Алмстад.
Они встретились с харьковчанами, чьи дома были повреждены в результате обстрелов, и осмотрели масштабы ремонтных работ, выполняемых при поддержке Агентства, пишет пресс-служба мэрии.
По словам городского головы Игоря Терехова, в прошлом году за счет городского и государственного бюджетов в Харькове восстановили 200 домов и сейчас в работе еще 63.
Фото: Харьковский горсовет
«Рассчитываю на помощь и в дальнейшем, ведь более 150 тысяч жителей нашего города сегодня еще не имеют крыши над головой», — отметил Терехов.
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- Категории: Мир, Общество, Харьков; Теги: відновлення, восстановление, ООН, ремонты, северная салтовка, терехов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 30 октября 2023 в 18:27;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение 2023-2024 годов в Харькове Агентство ООН по делам беженцев планирует застеклить окна в 1130 квартирах, а также отремонтировать 500 квартир и 500 частных домов, пострадавших от обстрелов.".