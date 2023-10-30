Представители ООН побывали на Северной Салтовке: обещают окна и ремонты (фото)

В течение 2023-2024 годов в Харькове Агентство ООН по делам беженцев планирует застеклить окна в 1130 квартирах, а также отремонтировать 500 квартир и 500 частных домов, пострадавших от обстрелов.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета по итогам визита представителей Агентства на Северную Салтовку.

В состав делегации вошли посол Швеции в Украине Мартин Аберг, посол Финляндии в Украине Яакко Лехтовирта и глава гуманитарной миссии, советник посольства Норвегии в Украине Джонни Алмстад.

Они встретились с харьковчанами, чьи дома были повреждены в результате обстрелов, и осмотрели масштабы ремонтных работ, выполняемых при поддержке Агентства, пишет пресс-служба мэрии.

По словам городского головы Игоря Терехова, в прошлом году за счет городского и государственного бюджетов в Харькове восстановили 200 домов и сейчас в работе еще 63.



Фото: Харьковский горсовет

«Рассчитываю на помощь и в дальнейшем, ведь более 150 тысяч жителей нашего города сегодня еще не имеют крыши над головой», — отметил Терехов.