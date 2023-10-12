Чем поможет ООН жителям Грозы на Харьковщине: информация ХОВА
Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил, что руководство области — в постоянном контакте с представителями ООН.
Синегубов отметил, что количество погибших в результате ракетного удара по селу Гроза на Харьковщине возросло до 56 человек.
«Одна женщина скончалась в больнице. Все, кто там получил повреждения, они в достаточно тяжелом состоянии. И еще два человека были идентифицированы на месте, которые ранее считались пропавшими без вести», — сказал начальник ХОВА.
Он признал: погибших может стать еще больше, так как часть останков еще не идентифицировали.
«Национальная полиция, экспертные службы фактически работают круглосуточно, чтобы завершить эту работу», — отметил он.
Тем временем помощь семьям погибших и пострадавших обещает оказать миссия ООН.
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«Контакты с ООН есть, они отлажены. Мы работаем с прошлого года, у нас созданы все рабочие группы, объединяющие всех доноров, общественные организации, организации Красного Креста и ООН. И сейчас они анализируют снова потребности, чтобы оперативно провести выплаты – об этих суммах уже есть договоренность. Есть семьи, где есть погибшие и пострадавшие. Будут выплаты и тем, и тем», — заверил Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 12 октября 2023 в 10:48;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил, что руководство области — в постоянном контакте с представителями ООН".