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Чим допоможе ООН мешканцям Грози на Харківщині: інформація ХОВА

Події 10:48   12.10.2023
Оксана Горун
Чим допоможе ООН мешканцям Грози на Харківщині: інформація ХОВА Фото: Олег Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов у ефірі нацмарафону повідомив, що керівництво області – в постійному контакті із представниками ООН.

Синєгубов зазначив, що кількість загиблих внаслідок ракетного удару по селу Гроза на Харківщині зросла до 56 осіб.

Одна жінка померла в лікарні. Усі, хто там зазнали ушкоджень, вони в досить важкому стані. І ще двох людей було ідентифіковано на місці, які раніше рахувалися як зниклі без вісти”, – сказав начальник ХОВА.

Він визнав: загиблих може стати ще більше, тому що частину останків ще не ідентифікували.

“Національна поліція, експертні служби фактично працюють цілодобово, щоб завершити цю роботу”, – зазначив він.

Тим часом допомогу сім’ям загиблих та постраждалих обіцяє надати місія ООН.

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Контакти з ООН є, вони налагоджені. Ми працюємо з минулого року, в нас створені всі робочі групи, які об’єднують усіх донорів, громадські організації, організації Червоного Хреста та ООН. І зараз вони аналізують знову потреби, щоб оперативно провести виплати – про ці суми вже є домовленість. Є родини, де є загиблі та постраждалі, будуть виплати й тим, і тим“, – запевнив Синєгубов.

Автор: Оксана Горун
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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2023 в 10:48;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов у ефірі нацмарафону повідомив, що керівництво області – в постійному контакті із представниками ООН".