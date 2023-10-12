Чим допоможе ООН мешканцям Грози на Харківщині: інформація ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синєгубов у ефірі нацмарафону повідомив, що керівництво області – в постійному контакті із представниками ООН.

Синєгубов зазначив, що кількість загиблих внаслідок ракетного удару по селу Гроза на Харківщині зросла до 56 осіб.

“Одна жінка померла в лікарні. Усі, хто там зазнали ушкоджень, вони в досить важкому стані. І ще двох людей було ідентифіковано на місці, які раніше рахувалися як зниклі без вісти”, – сказав начальник ХОВА.

Він визнав: загиблих може стати ще більше, тому що частину останків ще не ідентифікували.

“Національна поліція, експертні служби фактично працюють цілодобово, щоб завершити цю роботу”, – зазначив він.

Тим часом допомогу сім’ям загиблих та постраждалих обіцяє надати місія ООН.

“Контакти з ООН є, вони налагоджені. Ми працюємо з минулого року, в нас створені всі робочі групи, які об’єднують усіх донорів, громадські організації, організації Червоного Хреста та ООН. І зараз вони аналізують знову потреби, щоб оперативно провести виплати – про ці суми вже є домовленість. Є родини, де є загиблі та постраждалі, будуть виплати й тим, і тим“, – запевнив Синєгубов.