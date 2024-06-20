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Целесообразность ремонтов учебных заведений под Харьковом обсудили при ХОВА

Общество 22:17   20.06.2024
Елена Нагорная
Целесообразность ремонтов учебных заведений под Харьковом обсудили при ХОВА

Тендеры на ремонты учебных заведений, в частности в селе Малая Рогань и поселке Коротич на Харьковщине, обсудили в ходе заседания областной рабочей группы «Прозрачность и подотчетность».

Так, говорили про целесообразность текущего ремонта Малороганского лицея, поврежденного в результате активных боевых действий весной и летом 2022 года. Сейчас там проводят работы с целью консервации здания, передает пресс-служба ХОВА.

«Малороганский лицей — одно из двух уцелевших общеобразовательных учебных заведений громады, поэтому в перспективе он должен стать опорным. Сейчас в лицее заменена кровля, окна, продолжаются работы по замене входных групп, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение здания от воздействия погодных условий», — пояснил Ольховский сельский голова Александр Шмыголь.

Также подняли тему ремонта Коротичанского лицея с целью обеспечения доступности здания для маломобильных учеников.

«Тендером предусмотрены работы по обустройству подъемника и пандусов, утепление входной группы, обустройство отмостки с целью отвода воды и тому подобное. В то же время на территории учебного заведения ведутся работы по восстановлению укрытия, которое позволит при благоприятной ситуации с безопасностью запустить учебный процесс офлайн или в смешанном режиме уже в сентябре», — сообщила начальница отдела образования, культуры, молодежи и спорта Песочинского сельсовета Юлия Белова.

Еще один вопрос повестки дня — целесообразность строительства простого быстровозводимого укрытия на территории Циркуновской громады стоимостью более 5 миллионов гривен.

«Во время проверки процедуры тендерной закупки, выявлено, что в торгах принял участие только один подрядчик. Причиной может быть неправильно сформулированная документация. Поэтому принято решение провести дополнительную проверку и перерасчет сметы», — отметил Евгений Иванов.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 20 июня 2024 в 22:17;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Тендеры на ремонты учебных заведений, в частности в селе Малая Рогань и поселке Коротич на Харьковщине, обсудили в ходе заседания областной рабочей группы «Прозрачность и подотчетность».".