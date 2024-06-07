На Харьковщине передумали ремонтировать подвал школы в 13 км от границы с РФ
Ремонт подвала Писаревской гимназии Золочевской громады Харьковской области, который можно использовать как укрытие, решили отложить.
Целесообразность таких работ обсудили в ходе заседания группы «Прозрачность и подотчетность». Учебное заведение хоть и является опорным для нескольких населенных пунктов, но расположено в 13 километрах от границы, пишет пресс-служба ХОВА.
«Ситуация с безопасностью в приграничье не позволяет организовать в громаде учебный процесс в смешанном режиме. Поэтому тендер по восстановлению укрытия в Писаревском лицее будет отсрочен», — сказал начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко.
Вопрос целесообразности ремонта подвала гимназии ранее подняли активисты ОО «Харьковский антикоррупционный центр». Тендер на 16,13 миллиона гривен объявил отдел образования, молодежи и спорта Золочевского поссовета. Начало аукциона было назначено на 5 июня, а провести работы планировали до конца года.
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Как пишет пресс-служба ХОВА, на территории Близнюковского лицея укрытие строить будут. Оно позволит возобновить офлайн-обучение для более чем 900 детей. Стоимость всех работ — более 114 миллионов гривен, из которых более 100 миллионов — госсубвенция.
«Чтобы избежать нарушений или возможных коррупционных составляющих по заявленной цене, проведем дополнительную проверку и перерасчет стоимости», — отметил замначальника ХОВА Евгений Иванов.
Также продолжат восстановление одного из общежитий в городе Дергачи Харьковского района, поврежденного в результате обстрелов в 2022 году. Работы проводят за счет Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии.
«В ходе работ были заменены подрядчики, ведь предыдущая организация не успела выполнить поставленный объем работ. Сейчас восстановление происходит согласно плану и вскоре в свои дома смогут вернуться все 50 жителей. При проверке тендерной документации нарушений или возможных коррупционных составляющих выявлено не было», — сказал Иванов.
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- Категории: Общество, Харьков, Экономика; Теги: писаревская гимназия, подвал, ремонт, тендер, укрытие, Харьков, ХАЦ;
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- • Дата публикации материала: 7 июня 2024 в 20:05;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ремонт подвала Писаревской гимназии Золочевской громады Харьковской области, который можно использовать как укрытие, решили отложить.".