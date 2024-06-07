На Харківщині передумали ремонтувати підвал школи за 13 км від кордону з РФ

Ремонт підвалу Писарівської гімназії Золочівської громади Харківської області, який можна використати як укриття, вирішили відкласти.

Доцільність таких робіт обговорили під час засідання групи «Прозорість та підзвітність». Навчальний заклад хоч і є опорним для кількох населених пунктів, але розташований за 13 кілометрів від кордону, пише пресслужба ХОВА.

“Безпекова ситуація у прикордонні не дозволяє організувати в громаді навчальний процес у змішаному режимі. Тож тендер з відновлення укриття в Писарівському ліцеї буде відтерміновано“, – сказав начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко.

Питання доцільності ремонту підвалу гімназії раніше порушили активісти ГО “Харківський антикорупційний центр”. Тендер на 16,13 мільйона гривень оголосив відділ освіти, молоді та спорту Золочівської селищної ради. Початок аукціону було призначено на 5 червня, а провести роботи планували до кінця року.

Як пише пресслужба ХОВА, на території Близнюківського ліцею укриття будуватимуть. Воно дозволить відновити офлайн-навчання для більш ніж 900 дітей. Вартість всіх робіт – понад 114 мільйонів гривень, з яких більш ніж 100 мільйонів – держсубвенція.

«Аби уникнути порушень або можливих корупційних складових щодо заявленої ціни, проведемо додаткову перевірку та перерахунок вартості», — зазначив заступник начальника ХОВА Євген Іванов.

Також продовжать відновлення одного із гуртожитків у місті Дергачі Харківського району, пошкодженого внаслідок обстрілів у 2022 році. Роботи проводяться коштом Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

“У ході робіт було замінено підрядників, адже попередня організація не встигла виконати поставлений обсяг робіт. Наразі відновлення відбувається згідно з планом і незабаром до своїх осель зможуть повернутися усі 50 мешканців. При перевірці тендерної документації порушень чи можливих корупційних складових виявлено не було”, – сказав Іванов.