16 млн грн хочуть вгатити у ремонт школи Харківщини за 10 км від кордону з РФ
Відділ освіти, молоді та спорту Золочівської селищної ради оголосив торги з ремонту підвалу Писарівської гімназії, який може працювати як укриття, на 16,13 мільйона гривень, повідомляє ХАЦ.
Про це стало відомо під час моніторингу системи “Prozorro”.
Село Писарівка розташоване за 10 км від українсько-російського кордону. До початку повномасштабного вторгнення в селі мешкало трохи менш як 700 людей, загалом у Писарівському старостинському окрузі проживали менш як 1500 людей. У писарівській гімназії навчались 70 дітей.
31 травня голова громади Віктор Коваленко повідомив, що через небезпеку з деяких прикордонних населених пунктів Золочівської громади готується примусова евакуація дітей. Зокрема, йшлося про села Олександрівка, Тимофіївка, Відродженівське. Відстань від села Відродженівське до Писарівки – 8 км. Виникає питання щодо доцільності подібних витрат зараз, адже про імовірний наступ росіян на Золочівщину минулого тижня говорив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Початок аукціону запланований на 5 червня, роботи планують провести до кінця року.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: гроші, Золоческий район, подвал, ремонт, торги, укрытие, харківщина, ХАЦ, школа;
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Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відділ освіти, молоді та спорту Золочівської селищної ради оголосив торги з ремонту підвалу Писарівської гімназії, який може працювати як укриття, на 16,13 мільйона гривень, повідомляє ХАЦ.".