16 млн грн хотят вбухать в ремонт школы на Харьковщине в 10 км от границы с РФ
Отдел образования, молодежи и спорта Золочевского поселкового совета объявил торги по ремонту подвала Писаревской гимназии, который может работать как укрытие, на 16,13 миллиона гривен, сообщает ХАЦ.
Об этом стало известно во время мониторинга системы Prozorro.
Село Писаревка находится в 10 км от границы с РФ. До начала полномасштабного вторжения в селе проживали чуть менее 700 человек, всего в Писаревском старостинском округе проживали менее 1500 человек. В Писаревской гимназии учились 70 детей.
31 мая глава общины Виктор Коваленко сообщил, что из-за опасности из некоторых приграничных сел Золочевской громады готовится принудительная эвакуация детей. В частности, речь шла о селах Александровка, Тимофеевка, Возрожденское. Расстояние от села Возрождениевское до Писаревки – 8 км. Возникает вопрос о целесообразности подобных расходов сейчас, ведь о вероятном наступлении россиян на Золочевщину на прошлой неделе говорил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Начало аукциона намечено на 5 июня, работы планируют провести до конца года.
Читайте также: Угроза Золочевщине: Коваленко призвал выезжать и инициировал эвакуацию детей
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: гроші, деньги, Золоческий район, подвал, ремонт, торги, укрытие, харьковщина, ХАЦ, школа;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «16 млн грн хотят вбухать в ремонт школы на Харьковщине в 10 км от границы с РФ»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 3 июня 2024 в 19:00;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Отдел образования, молодежи и спорта Золочевского поселкового совета объявил торги по ремонту подвала Писаревской гимназии, который может работать как укрытие, на 16,13 миллиона гривен, сообщает ХАЦ.".