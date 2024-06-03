16 млн грн хотят вбухать в ремонт школы на Харьковщине в 10 км от границы с РФ

Отдел образования, молодежи и спорта Золочевского поселкового совета объявил торги по ремонту подвала Писаревской гимназии, который может работать как укрытие, на 16,13 миллиона гривен, сообщает ХАЦ.

Об этом стало известно во время мониторинга системы Prozorro.

Село Писаревка находится в 10 км от границы с РФ. До начала полномасштабного вторжения в селе проживали чуть менее 700 человек, всего в Писаревском старостинском округе проживали менее 1500 человек. В Писаревской гимназии учились 70 детей.

31 мая глава общины Виктор Коваленко сообщил, что из-за опасности из некоторых приграничных сел Золочевской громады готовится принудительная эвакуация детей. В частности, речь шла о селах Александровка, Тимофеевка, Возрожденское. Расстояние от села Возрождениевское до Писаревки – 8 км. Возникает вопрос о целесообразности подобных расходов сейчас, ведь о вероятном наступлении россиян на Золочевщину на прошлой неделе говорил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Начало аукциона намечено на 5 июня, работы планируют провести до конца года.