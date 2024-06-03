Live
  • Пн 03.06.2024
  • Харьков  +25°С
  • USD 40.54
  • EUR 43.99

16 млн грн хотят вбухать в ремонт школы на Харьковщине в 10 км от границы с РФ

Общество 19:00   03.06.2024
Оксана Якушко
16 млн грн хотят вбухать в ремонт школы на Харьковщине в 10 км от границы с РФ

Отдел образования, молодежи и спорта Золочевского поселкового совета объявил торги по ремонту подвала Писаревской гимназии, который может работать как укрытие, на 16,13 миллиона гривен, сообщает ХАЦ.

Об этом стало известно во время мониторинга системы Prozorro.
Село Писаревка находится в 10 км от границы с РФ. До начала полномасштабного вторжения в селе проживали чуть менее 700 человек, всего в Писаревском старостинском округе проживали менее 1500 человек. В Писаревской гимназии учились 70 детей.

31 мая глава общины Виктор Коваленко сообщил, что из-за опасности из некоторых приграничных сел  Золочевской громады готовится принудительная эвакуация детей. В частности, речь шла о селах Александровка, Тимофеевка, Возрожденское. Расстояние от села Возрождениевское до Писаревки – 8 км. Возникает вопрос о целесообразности подобных расходов сейчас, ведь о вероятном наступлении россиян на Золочевщину на прошлой неделе говорил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Начало аукциона намечено на 5 июня, работы планируют провести до конца года.

Читайте также: Угроза Золочевщине: Коваленко призвал выезжать и инициировал эвакуацию детей

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Из HIMARS нанесли удар с Харьковщины по ЗРК С-300/С-400 под Белгородом — СМИ
Из HIMARS нанесли удар с Харьковщины по ЗРК С-300/С-400 под Белгородом — СМИ
03.06.2024, 14:41
Харьков не сможет спать спокойно — аналитик о разрешении бить по территории РФ
Харьков не сможет спать спокойно — аналитик о разрешении бить по территории РФ
03.06.2024, 13:28
Удар по базе «Занки»: жителей Харьковщины призвали пока не отдыхать у водоемов
Удар по базе «Занки»: жителей Харьковщины призвали пока не отдыхать у водоемов
03.06.2024, 17:35
Главные новости Харькова 3.06: удар по базе отдыха, восстановление энергетики
Главные новости Харькова 3.06: удар по базе отдыха, восстановление энергетики
03.06.2024, 19:23
Работали на россиян: за неделю на Харьковщине разоблачили девять коллаборантов
Работали на россиян: за неделю на Харьковщине разоблачили девять коллаборантов
03.06.2024, 14:48
16 млн грн хотят вбухать в ремонт школы на Харьковщине в 10 км от границы с РФ
16 млн грн хотят вбухать в ремонт школы на Харьковщине в 10 км от границы с РФ
03.06.2024, 19:00

Новости по теме:

14:40
Терехов об отопительном сезоне в Харькове: где возьмут деньги на оборудование
18:30
Банду, обворовавшую квартиру в городе под Харьковом, разоблачили полицейские
14:31
60 млн грн в помощь ВСУ перенаправил на сессии из бюджета Харьковский облсовет
20:43
Харьков планирует купить оборудование для отопительного сезона – Терехов
13:40
Выделили деньги на восстановление ТЭС, разбомбленую РФ под Харьковом – Шмыгаль

Вы читали новость: «16 млн грн хотят вбухать в ремонт школы на Харьковщине в 10 км от границы с РФ»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 3 июня 2024 в 19:00;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Отдел образования, молодежи и спорта Золочевского поселкового совета объявил торги по ремонту подвала Писаревской гимназии, который может работать как укрытие, на 16,13 миллиона гривен, сообщает ХАЦ.".