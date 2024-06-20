Доцільність ремонтів навчальних закладів під Харковом обговорили при ХОВА

Тендери на ремонти навчальних закладів, зокрема у селі Мала Рогань та селищі Коротич на Харківщині, обговорили під час засідання обласної робочої групи “Прозорість та підзвітність”.

Так, говорили про доцільність поточного ремонту Малороганського ліцею, пошкодженого внаслідок активних бойових дій навесні та влітку 2022 року. Наразі там проводять роботи з метою консервації будівлі, передає пресслужба ХОВА.

“Малороганський ліцей – один із двох вцілілих загальноосвітніх навчальних закладів громади, тому в перспективі він має стати опорним. Наразі в ліцеї замінено покрівлю, вікна, тривають роботи з заміни вхідних груп, аби запобігти подальшому руйнуванню будівлі від впливу погодних умов“, – пояснив Вільхівський сільський голова Олександр Шмиголь.

Також порушили тему ремонту Коротичанського ліцею з метою забезпечення доступності будівлі для маломобільних учнів.

«Тендером передбачені роботи з облаштування підйомника та пандусів, утеплення вхідної групи, облаштування вимощення з метою відведення води тощо. Водночас на території навчального закладу ведуться роботи з відновлення укриття, яке дасть змогу за сприятливої безпекової ситуації запустити навчальний процес офлайн або в змішаному режимі вже у вересні», – повідомила начальниця відділу освіти, культури, молоді та спорту Пісочинської сільради Юлія Бєлова.

Ще одне питання порядку денного – доцільність будівництва найпростішого швидкоспоруджуваного укриття на території Циркунівської громади вартістю понад 5 мільйонів гривень.

“Під час перевірки процедури тендерної закупівлі, виявлено, що у торгах взяв участь лише один підрядник. Причиною може бути неправильно сформульована документація. Тож прийняте рішення провести додаткову перевірку та перерахунок кошторису”, – зазначив Євген Іванов.

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