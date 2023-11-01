Два російські танки підірвалися на своїх же мінах на Харківщині (відео)

Росіяни потрапили в “яму, яку самі собі й викопали”. Два танки поверталися на вихідні рубежі після невдалого штурму українських позицій. Як у них “щось пішло не так”, показали українські прикордонники.

“На Куп’янському напрямку два ворожих танки Т-72 після чергового невдалого штурм наших позицій повертались на вихідний рубіж та підірвались на своїх же мінах. Один з них відразу ж вибухнув, а другий лише роззувся, пошкодивши гусеницю”, – описали події в телеграм-каналі 15-го прикордонного загону “Сталевий кордон”.

Звісно, ​​дозволити спокійно залишити мінне поле російському танку прикордонники не могли. Тож до нього вислали “допомогу”.

“До пошкодженого танку терміново вилетіли два дрони-камікадзе 15 мобільного прикордонного загону “Сталевий кордон” та провели вибухове технічне обслуговування. Тепер обидва танки відновленню не підлягають”, – запевнили захисники України.