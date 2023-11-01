Два російські танки підірвалися на своїх же мінах на Харківщині (відео)
Росіяни потрапили в “яму, яку самі собі й викопали”. Два танки поверталися на вихідні рубежі після невдалого штурму українських позицій. Як у них “щось пішло не так”, показали українські прикордонники.
“На Куп’янському напрямку два ворожих танки Т-72 після чергового невдалого штурм наших позицій повертались на вихідний рубіж та підірвались на своїх же мінах. Один з них відразу ж вибухнув, а другий лише роззувся, пошкодивши гусеницю”, – описали події в телеграм-каналі 15-го прикордонного загону “Сталевий кордон”.
Звісно, дозволити спокійно залишити мінне поле російському танку прикордонники не могли. Тож до нього вислали “допомогу”.
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“До пошкодженого танку терміново вилетіли два дрони-камікадзе 15 мобільного прикордонного загону “Сталевий кордон” та провели вибухове технічне обслуговування. Тепер обидва танки відновленню не підлягають”, – запевнили захисники України.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: війна, купянское направление, пограничники, подорвались, сталевий кордон, танки;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2023 в 09:26;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни потрапили в “яму, яку самі собі й викопали”. Два танки поверталися на вихідні рубежі після невдалого штурму українських позицій. Як у них “щось пішло не так”, показали українські прикордонники".