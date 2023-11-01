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Два российских танка подорвались на своих же минах на Харьковщине (видео)

Происшествия 09:26   01.11.2023
Оксана Горун
Два российских танка подорвались на своих же минах на Харьковщине (видео)

Россияне попали в «яму, которую сами же себе и выкопали». Два танка возвращались на исходные рубежи после неудачного штурма украинских позиций. Как у них «что-то пошло не так», показали украинские пограничники.

«На Купянском направлении два вражеских танка Т-72 после очередного неудачного штурма наших позиций возвращались на исходный рубеж и взорвались на своих же минах. Один из них сразу же взорвался, а второй только «разулся», повредив гусеницу», — описали события в telegram-канале 15-го погранотряда «Сталевий кордон».

Конечно, позволить спокойно покинуть минное поле российскому танку пограничники не могли. Так что к нему выслали «помощь».

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«К поврежденному танку срочно вылетели два дрона-камикадзе 15-го мобильного пограничного отряда «Сталевий кордон» и провели взрывное техническое обслуживание. Теперь оба танка восстановлению не подлежат», — заверили защитники Украины.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 1 ноября 2023 в 09:26;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне попали в «яму, которую сами же себе и выкопали». Два танка возвращались на исходные рубежи после неудачного штурма украинских позиций. Как у них «что-то пошло не так», показали украинские пограничники".