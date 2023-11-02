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Харківщину знову накриє туман. Синоптики попереджають про небезпеку

Суспільство 13:29   02.11.2023
Вікторія Яковенко
Харківщину знову накриє туман. Синоптики попереджають про небезпеку Фото: Харківський регіональний центр із гідрометеорології

Про небезпечні метеорологічні явища в регіоні 3 листопада попередив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

«Вночі та вранці 3 листопада по області та місту очікується туман, видимість 200 – 500 м. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2023 в 13:29;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про небезпечні метеорологічні явища в регіоні 3 листопада попередив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".