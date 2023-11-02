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Харьковщину снова накроет туман. Синоптики предупреждают об опасности

Общество 13:29   02.11.2023
Виктория Яковенко
Харьковщину снова накроет туман. Синоптики предупреждают об опасности Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии

Об опасных метеорологических явлениях в регионе 3 ноября предупредил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

«Ночью и утром 3 ноября по области и городу ожидается туман, видимость 200-500 м. I уровень опасности, желтый», – говорится в сообщении.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 ноября 2023 в 13:29;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об опасных метеорологических явлениях в регионе 3 ноября предупредил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".