Харьковщину снова накроет туман. Синоптики предупреждают об опасности

Об опасных метеорологических явлениях в регионе 3 ноября предупредил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

«Ночью и утром 3 ноября по области и городу ожидается туман, видимость 200-500 м. I уровень опасности, желтый», – говорится в сообщении.