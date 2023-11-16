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«Ситуація термінова»: харків’ян просять здати кров для захисників

Суспільство 17:29   16.11.2023
Вікторія Яковенко
«Ситуація термінова»: харків’ян просять здати кров для захисників Фото: Обласний центр служби крові

На Харківщині – дефіцит донорської крові негативного резус-фактора. 4- немає зовсім, повідомляють в Обласному центрі служби крові.

«У нас знову дефіцит. Ситуація термінова. Просимо всіх здати кров та зробити репост!» – зазначили в центрі.

У Харкові кров можна здати на вулиці Клочківській, 366 (пн-пт з 08:00 до 15:00, сб з 08:00 до 13:00) та в ТРЦ «Nikolsky», -1 поверх (вт, чт, сб з 09:00 до 14:00).

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2023 в 17:29;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині – дефіцит донорської крові негативного резус-фактора. 4- немає зовсім, повідомляють в Обласному центрі служби крові.".