«Ситуація термінова»: харків’ян просять здати кров для захисників

На Харківщині – дефіцит донорської крові негативного резус-фактора. 4- немає зовсім, повідомляють в Обласному центрі служби крові.

«У нас знову дефіцит. Ситуація термінова. Просимо всіх здати кров та зробити репост!» – зазначили в центрі.

У Харкові кров можна здати на вулиці Клочківській, 366 (пн-пт з 08:00 до 15:00, сб з 08:00 до 13:00) та в ТРЦ «Nikolsky», -1 поверх (вт, чт, сб з 09:00 до 14:00).