«Ситуація термінова»: харків’ян просять здати кров для захисників
Фото: Обласний центр служби крові
На Харківщині – дефіцит донорської крові негативного резус-фактора. 4- немає зовсім, повідомляють в Обласному центрі служби крові.
«У нас знову дефіцит. Ситуація термінова. Просимо всіх здати кров та зробити репост!» – зазначили в центрі.
У Харкові кров можна здати на вулиці Клочківській, 366 (пн-пт з 08:00 до 15:00, сб з 08:00 до 13:00) та в ТРЦ «Nikolsky», -1 поверх (вт, чт, сб з 09:00 до 14:00).
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дефицит, защитники, кровь, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2023 в 17:29;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині – дефіцит донорської крові негативного резус-фактора. 4- немає зовсім, повідомляють в Обласному центрі служби крові.".