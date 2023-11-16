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«Ситуация срочная»: харьковчан просят сдать кровь для защитников

Общество 17:29   16.11.2023
Виктория Яковенко
«Ситуация срочная»: харьковчан просят сдать кровь для защитников Фото: Областной центр службы крови

На Харьковщине – дефицит донорской крови негативного резус-фактора. 4- нет совсем, сообщают в Областном центре службы крови.

«У нас снова дефицит. Ситуация срочная. Просим всех сдать кровь и сделать репост!»– отметили в центре.

В Харькове кровь можно сдать на улице Клочковской, 366 (пн-пт с 08:00 до 15:00, сб с 08:00 до 13:00) и в ТРЦ «Nikolsky», -1 этаж (вт, чт, сб с 09:00 до 14:00).

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 16 ноября 2023 в 17:29;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине – дефицит донорской крови негативного резус-фактора. 4- нет совсем, сообщают в Областном центре службы крови.".