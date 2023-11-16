«Ситуация срочная»: харьковчан просят сдать кровь для защитников

На Харьковщине – дефицит донорской крови негативного резус-фактора. 4- нет совсем, сообщают в Областном центре службы крови.

«У нас снова дефицит. Ситуация срочная. Просим всех сдать кровь и сделать репост!»– отметили в центре.

В Харькове кровь можно сдать на улице Клочковской, 366 (пн-пт с 08:00 до 15:00, сб с 08:00 до 13:00) и в ТРЦ «Nikolsky», -1 этаж (вт, чт, сб с 09:00 до 14:00).