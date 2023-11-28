Як уникнути поразки України і не повторити помилок Обами, думають у США

Щоб допомогти Україні, США необхідно збільшувати військову допомогу і руйнувати глобальні мережі впливу президента РФ Володимира Путіна, а не утихомирювати диктатора, пише The Wall Street Journal.

Німецький таблоїд Bild минулого тижня сказав вголос те, що звучить у кулуарах і за зачиненими дверима. Президент Джо Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц, як повідомила авторитетна газета Bild, планують примусити Україну до мирних переговорів наступного року, позбавивши її зброї, необхідної для перемоги.

Це створює дилему для тих, хто знає, що доля України має велике значення для США, але також може бачити, що команда Байдена більше зацікавлена ​​в тому, щоб уникнути конфронтації з РФ, ніж у перемозі над нею. Виступити проти допомоги Україні означає забезпечити перемогу РФ, але нинішнє фінансування допомоги Києву від Байдена мало що зробить, щоб запобігти цьому фіналу, і тим більше підірве громадський імідж Америки.

Не зумівши втримати Володимира Путіна від вторгнення в Україну, адміністрація Байдена переоцінила вплив західних санкцій на РФ. Коли стало ясно, що санкції не змусять РФ припинити війну, команда Байдена розробила план “Пат”. Захід надасть достатньо допомоги, щоб допомогти Україні вижити, але замало, щоб допомогти їй перемогти. Зрештою, українці втратять надію на перемогу і запропонують Путіну компромісний мир. Білий Дім розцінить це як славетний тріумф демократії та верховенства закону.

Дехто критикуватиме цю стратегію як цинічну, але реальна проблема в тому, що вона наївна. Байден, схоже, чіпляється за ідею, що Путіна можна заспокоїти, утихомирити розумними поступками. Тому, вважають у Білому Домі, якщо Україна запропонує розумні умови, РФ із радістю їх прийме.

Але що робити, якщо Путін, відчувши слабість, подвоїть ставки? Що, якщо кілька тисяч квадратних км української території означають для нього менше, ніж завдати принизливої ​​поразки адміністрації Байдена та продемонструвати слабкість Заходу?

Путін оговтався від своїх перших невдач в Україні. РФ більш ніж подвоїла свої сили там із початку війни. Незважаючи на перші невдачі, РФ розробила можливості та тактику, які підвищили ефективність її військ на полі бою. Нетрадиційне (хоча й морально огидне) рішення відправити звільнених полонених воювати в такі місця, як Бахмут та Авдіївка, означає, що РФ змогла втратити деяких з найкращих бойових підрозділів в Україні, зберігши при цьому свої найкращі підрозділи для битв в інших місцях.

РФ збільшила виробництво зброї і тепер виробляє боєприпаси в 7 разів швидше за Захід. Це пом’якшило ефект західних санкцій. Вона зміцнює військові та стратегічні зв’язки з Іраном, і завдяки іранському протеже Хамасу змістила увагу Заходу з України до Близького Сходу.

Припустимо, за 6 місяців стратегія Байдена приведе Україну за стіл переговорів. У цей момент підтримка збільшення фінансування війни у ​​США та Європі буде ще нижчою, ніж зараз. Україна буде ще більш спустошеною та втомленою від війни, ніж зараз. Політична позиція президента Володимира Зеленського всередині країни стане слабшою. У таких обставинах, навіщо Путіну давати президенту Байдену можливість вийти з війни, яку, на думку Байдена, він не зможе виграти, зберігши обличчя?

Ми повернулися до божевілля президента Обами. У 2014 році Обама не зміг утримати РФ від порушення Статуту ООН та її власної обіцянки шляхом вторгнення на територію сусіда, безпеку якої США зобов’язалися підтримувати в Будапештському меморандумі. Обамі не вдалося дати відсіч вторгненню, а потім він не зміг розробити програму санкцій та контртиску, яка б завадила РФ закріпити свої успіхи в Криму та на Донбасі.

Висміюючи мудрі попередження Мітта Ромні про Путіна, ліниво нашіптуючи солодкі дрібниці про більшу гнучкість після виборів у вуха тодішнього російського президента Дмитра Медведєва і пасивно приймаючи вбивчу і стратегічно фатальну авантюру РФ у Сирії, президент Обама навчив Путіна зневажати Захід.

Путін спочивав на лаврах під час правління адміністрації Трампа, але як тільки Байден повернув до Білого дому безліч колишніх чиновників Обами, російський лідер знову набрав обертів. Поки команда Байдена повністю не позбавиться порожніх банальностей групового мислення епохи Обами, адміністрація продовжуватиме свої невдачі і невдачі перед наділеною силою і сміливістю РФ, яку Обама залишив своїм наступникам.

Захід ще має способи здобути перемогу. Глобальні мережі впливу Путіна можна зруйнувати. Ми можемо зламати владу вагнерівців в Африці, підірвати діяльність РФ у Сирії та змусити Іран заблокувати його співпрацю з Москвою. Ми можемо збільшити нашу військову допомогу, щоб схилити шальки терезів проти РФ на бік України.

Невдача з фінансуванням – це не план. Конгресу слід продовжувати фінансувати Україну, але він також має наполягати на політичних змінах, які знову зроблять американську стратегію послідовною.