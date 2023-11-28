Как избежать поражения Украины и не повторить ошибок Обамы, думают в США

Чтобы помочь Украине, США необходимо увеличивать военную помощь и разрушать глобальные сети влияния президента РФ Владимира Путина, а не умиротворять диктатора, пишет The Wall Street Journal.

Немецкий таблоид Bild произнес на прошлой неделе озвучил вслух то, чт звучит в кулуарах и за закрытыми дверями. Президент Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц, как сообщила авторитетная газета Bild, планируют принудить Украину к мирным переговорам в следующем году, лишив ее оружия, необходимого для победы.

Это создает дилемму для тех, кто знает, что судьба Украины имеет большое значение для США, но кто также может видеть, что команда Байдена больше заинтересована в том, чтобы избежать конфронтации с РФ, чем в победе над ней. Выступить против помощи Украине — значит обеспечить победу РФ, но нынешнее финансирование помощи Киеву от Байдена мало что сделает, чтобы предотвратить этот финал — и тем еще больше подорвет общественный имидж Америки.

Не сумев удержать Владимира Путина от вторжения на Украину, администрация Байдена сильно переоценила влияние западных санкций на РФ. Когда стало ясно, что санкции не заставят РФ прекратить войну, команда Байдена разработала план «Пат». Запад предоставит достаточно помощи, чтобы помочь Украине выжить, но недостаточно, чтобы помочь ей победить. В конечном итоге украинцы потеряют надежду на победу и предложат Путину компромиссный мир. Белый дом расценит это как славный триумф демократии и верховенства закона.

Некоторые будут критиковать эту стратегию как циничную, но реальная проблема в том, что она наивна. Байден, похоже, цепляется за идею, что Путина можно успокоить, умиротворить разумными уступками. Поэтому, считают в Белом доме, если Украина предложит разумные условия, РФ с радостью их примет.

Но что делать, если Путин, почувствовав слабость, удвоит ставки? Что, если несколько тысяч квадратных км украинской территории значат для него меньше, чем нанести унизительное поражение администрации Байдена и продемонстрировать слабость Запада?

Путин оправился от своих первых неудач на Украине. РФ более чем удвоила свои силы там с начала войны. Несмотря на первые неудачи, РФ разработала возможности и тактику, которые повысили эффективность ее войск на поле боя. Нетрадиционное (хотя и морально отвратительное) решение отправить освобожденных пленных воевать в такие места, как Бахмут и Авдеевка, означает, что РФ смогла потерять некоторые из лучших боевых подразделений Украины, сохраняя при этом свои лучшие подразделения для сражений в других местах.

РФ увеличила производство оружия и теперь производит боеприпасы в 7 раз быстрее, чем Запад. Это смягчило эффект западных санкций. Она укрепляет военные и стратегические связи с Ираном, и благодаря иранскому протеже Хамасу сместила внимание Запада с Украины на Ближний Восток.

Допустим, через 6 месяцев стратегия Байдена приведет Украину за стол переговоров. В этот момент поддержка увеличения финансирования войны в США и Европе будет еще ниже, чем сейчас. Украина будет еще более опустошенной и уставшей от войны, чем сейчас. Политическая позиция президента Владимира Зеленского внутри страны станет слабее. В таких обстоятельствах, зачем Путину давать президенту Байдену возможность выйти из войны, которую, по мнению Байдена, он не сможет выиграть, сохранив лицо?

Мы вернулись к безумствам президента Обамы. В 2014 году Обама не смог удержать РФ от нарушения Устава ООН и ее собственного обещания путем вторжения на территорию соседа, чью безопасность США обязались поддерживать в Будапештском меморандуме. Обаме не удалось дать отпор вторжению, а затем он не смог разработать программу санкций и контрдавления, которая помешала бы РФ закрепить свои успехи в Крыму и на Донбассе.

Высмеивая мудрые предупреждения Митта Ромни о Путине, лениво нашептывая сладкие пустяки о большей гибкости после выборов в уши тогдашнего российского президента Дмитрия Медведева и пассивно принимая убийственную и стратегически роковую авантюру РФ в Сирии, президент Обама научил Путина презрению к Западу.

Путин почивал на лаврах во время правления администрации Трампа, но как только Байден вернул в Белый дом множество бывших чиновников Обамы, российский лидер снова набрал обороты. Пока команда Байдена полностью не избавится от пустых банальностей группового мышления эпохи Обамы, администрация будет продолжать свои неудачи и неудачи перед лицом наделенной силой и смелостью РФ, которую Обама оставил своим преемникам.

У Запада еще есть способы одержать победу. Глобальные сети влияния Путина можно разрушить. Мы можем сломить власть вагнеровцев в Африке, подорвать деятельность РФ в Сирии и заставить Иран заблокировать его сотрудничество с Москвой. Мы можем увеличить нашу военную помощь, чтобы склонить чашу весов против РФ на сторону Украины.

Неудача с финансированием – это не план. Конгрессу следует продолжать финансировать Украину, но он также должен настаивать на политических изменениях, которые снова сделают американскую стратегию последовательной.