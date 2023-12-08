Зброю та арсенал боєприпасів тримав чоловік на Харківщині
Автоматичну зброю, три магазини до вогнепальної зброї, порох, вибухову речовину та майже 2,5 тисячі набоїв знайшли правоохоронці у мешканця Чугуївського району під час обшуку, повідомили у Нацполіції.
64-річний мешканець одного із сіл Малинівської громади зберігав вдома зброю та боєприпаси. Слідчі провели санкціонований обшук на території його домоволодіння.
Вилучені речові докази направлені на експертне дослідження.
За цим фактом відкрили кримінальну справу за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ.
Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2023 в 21:36;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Автоматичну зброю, три магазини до вогнепальної зброї, порох, вибухову речовину та майже 2,5 тисячі набоїв знайшли правоохоронці у мешканця Чугуївського району під час обшуку, повідомили у Нацполіції.".