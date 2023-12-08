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Оружие и арсенал боеприпасов хранил мужчина в Харьковской области

Происшествия 21:36   08.12.2023
Оксана Якушко
Оружие и арсенал боеприпасов хранил мужчина в Харьковской области

Автоматическое оружие, три магазина к огнестрельному оружию, порох, взрывчатое вещество и почти 2,5 тысяч патронов нашли правоохранители у жителя Чугуевского района во время обыска, сообщили в Нацполиции.

64-летний житель одного из сел Малиновской громады хранил дома оружие и боеприпасы. Следователи провели санкционированный обыск на территории его домовладения.

Изъятые вещдоки направили на экспертное исследование.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ.

Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 8 декабря 2023 в 21:36;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Автоматическое оружие, три магазина к огнестрельному оружию, порох, взрывчатое вещество и почти 2,5 тысяч патронов нашли правоохранители у жителя Чугуевского района во время обыска, сообщили в Нацполиции.".