Оружие и арсенал боеприпасов хранил мужчина в Харьковской области

Автоматическое оружие, три магазина к огнестрельному оружию, порох, взрывчатое вещество и почти 2,5 тысяч патронов нашли правоохранители у жителя Чугуевского района во время обыска, сообщили в Нацполиции.

64-летний житель одного из сел Малиновской громады хранил дома оружие и боеприпасы. Следователи провели санкционированный обыск на территории его домовладения.

Изъятые вещдоки направили на экспертное исследование.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ.

Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.