Оружие и арсенал боеприпасов хранил мужчина в Харьковской области
Автоматическое оружие, три магазина к огнестрельному оружию, порох, взрывчатое вещество и почти 2,5 тысяч патронов нашли правоохранители у жителя Чугуевского района во время обыска, сообщили в Нацполиции.
64-летний житель одного из сел Малиновской громады хранил дома оружие и боеприпасы. Следователи провели санкционированный обыск на территории его домовладения.
Изъятые вещдоки направили на экспертное исследование.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ.
Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: боеприпасы, Нацполиция, обыск, оружие, Харьковская область, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 8 декабря 2023 в 21:36;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Автоматическое оружие, три магазина к огнестрельному оружию, порох, взрывчатое вещество и почти 2,5 тысяч патронов нашли правоохранители у жителя Чугуевского района во время обыска, сообщили в Нацполиции.".