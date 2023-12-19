Терехов розповів про ситуацію у місті і настрій харків’ян

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, як негода впливає на життя у місті.

«Переживаємо зиму, є погодні умови, є снігопади, є ожеледиця, але наші комунальні підприємства працюють, ми прибираємо місто, працює громадський транспорт, місто живе, працює. Ми дуже серйозно готувалися до опалювального сезону, тому сьогодні у житлових будинках є тепло, є вода, є енергозабезпечення. Вся соціальна сфера – з теплом. Ми забезпечені всіма комунальними послугами. Погодні умови, війна – накладає певні наслідки на настрої харків’ян, але ми готуємося до новорічних свят, до Різдва, розпочали на станціях метрополітену концертні програми, тому настрій такий бадьорий», – сказав мер Харкова в етері нацмарафону.