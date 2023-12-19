Терехов рассказал о ситуации в городе и настроении харьковчан
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, как непогода влияет на жизнь в городе.
«Переживаем зиму, есть погодные условия, есть снегопады, есть гололед, но наши коммунальные предприятия работают, мы убираем город, работает общественный транспорт, город живет, работает. Мы очень серьезно готовились к отопительному сезону, поэтому сегодня в жилых домах есть тепло, есть вода, есть энергообеспечение. Вся социальная сфера – с теплом. Мы снабжены всеми коммунальными услугами. Погодные условия, война – накладывает определенные последствия на настроения харьковчан, но мы готовимся к новогодним праздникам, к Рождеству, начали на станциях метрополитена концертные программы, поэтому настроение такое бодрое», — сказал мэр Харькова в эфире нацмарафона.
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- • Дата публикации материала: 19 декабря 2023 в 13:30;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, как непогода влияет на жизнь в городе.".