Терехов рассказал о ситуации в городе и настроении харьковчан

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, как непогода влияет на жизнь в городе.

«Переживаем зиму, есть погодные условия, есть снегопады, есть гололед, но наши коммунальные предприятия работают, мы убираем город, работает общественный транспорт, город живет, работает. Мы очень серьезно готовились к отопительному сезону, поэтому сегодня в жилых домах есть тепло, есть вода, есть энергообеспечение. Вся социальная сфера – с теплом. Мы снабжены всеми коммунальными услугами. Погодные условия, война – накладывает определенные последствия на настроения харьковчан, но мы готовимся к новогодним праздникам, к Рождеству, начали на станциях метрополитена концертные программы, поэтому настроение такое бодрое», — сказал мэр Харькова в эфире нацмарафона.