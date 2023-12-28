12 років «світить» ділку з Харківщини, який нажився на школі на 700 тисяч

Чоловік мав провести інтернет до школи, натомість «вивів» через фіктивну фірму понад 700 тисяч гривень з бюджету, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Наприкінці 2019 року відділ освіти Валківської районної державної адміністрації Харківської області та ТОВ уклали договір щодо проведення інтернету до шкіл району. Сума угоди склала понад 1 млн гривень.

Проте директор підприємства не мав у штаті працівників, які можуть надати відповідні послуги за договором, і обладнання для виконання робіт. Тож він залучив провайдера як субпідрядника. Але про свою «схему» відділ освіти підприємець не повідомив.

Провайдер виконав всі необхідні роботи, за що підрядник заплатив йому всього близько 350 тисяч гривень з бюджетних грошей, які він отримав від відділу освіти.

Чоловік також уклав ще один договір з фірмою, що підконтрольна йому, нібито вони теж виконували послуги з проведення інтернету. Насправді його фіктивна компанія нічого не виконувала. Таким чином, підприємець, не виконавши умов договору, заволодів бюджетними коштами у сумі понад 700 тисяч гривень.

Обвинувальний акт направили до Валківського районного суду Харківської області.

Максимальна санкція статей передбачає покарання у виді 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.