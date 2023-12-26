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Продавали «гуманітарні» авто: на Харківщині викрили псевдоблагодійників

Суспільство 14:49   26.12.2023
Вікторія Яковенко
Продавали «гуманітарні» авто: на Харківщині викрили псевдоблагодійників Фото: Сергій Болвінов

На Харківщині викрили групу представників благодійних фондів, які продавали з Європи авто, які завозили під виглядом гуманітарної допомоги.

Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов. За його словами, копи виявили неякісні броньовані плити, які по 8 тисяч гривень за штуку продавали в магазині «Воєнторг».

Як встановили правоохоронці, до цієї оборудки причетний чоловік, який також займався продажем автомобілів.

«В злочинній схемі фігурує ціла група – представники благодійних фондів Полтави та Умані. Під час війни вони ввозили автомобілі з Європи під виглядом гуманітарної допомоги, а потім продавали їх в Харківській області через інтернет-майданчики. Ми провели цілу низку обшуків та вилучили десятки номерних знаків, документи на автомобілі», – зазначив Болвінов.

Наразі досудове розслідування триває. Фігурантам планують вручити підозри за статтею «Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги». Їм загрожує до 7 років тюрми.

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Фото: Сергій Болвінов

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Грудня 2023 в 14:49;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині викрили групу представників благодійних фондів, які продавали з Європи авто, які завозили під виглядом гуманітарної допомоги.".