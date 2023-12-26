Продавали «гуманитарные» авто: на Харьковщине разоблачили псевдоволонтеров

В Харьковской области разоблачили группу представителей благотворительных фондов, продававшие из Европы авто, которые завозили под видом гуманитарной помощи.

Об этом сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов. По его словам, копы обнаружили некачественные бронированные плиты, которые по 8 тысяч гривен за штуку продавали в магазине «Военторг».

Как установили правоохранители, к этой сделке причастен мужчина, также занимавшийся продажей автомобилей.

«В преступной схеме фигурирует целая группа – представители благотворительных фондов Полтавы и Умани. Во время войны они ввозили автомобили из Европы под видом гуманитарной помощи, а затем продавали их в Харьковской области через интернет-площадки. Мы провели целый ряд обысков и изъяли десятки номерных знаков, документы на автомобили», – отметил Болвинов.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Фигурантам планируют вручить подозрения по статье «Незаконное использование с целью получения прибыли гуманитарной помощи». Им грозит до 7 лет тюрьмы.