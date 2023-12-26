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Продавали «гуманитарные» авто: на Харьковщине разоблачили псевдоволонтеров

Общество 14:49   26.12.2023
Виктория Яковенко
Продавали «гуманитарные» авто: на Харьковщине разоблачили псевдоволонтеров Фото: Сергей Болвинов

В Харьковской области разоблачили группу представителей благотворительных фондов, продававшие из Европы авто, которые завозили под видом гуманитарной помощи.

Об этом сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов. По его словам, копы обнаружили некачественные бронированные плиты, которые по 8 тысяч гривен за штуку продавали в магазине «Военторг».

Как установили правоохранители, к этой сделке причастен мужчина, также занимавшийся продажей автомобилей.

«В преступной схеме фигурирует целая группа – представители благотворительных фондов Полтавы и Умани. Во время войны они ввозили автомобили из Европы под видом гуманитарной помощи, а затем продавали их в Харьковской области через интернет-площадки. Мы провели целый ряд обысков и изъяли десятки номерных знаков, документы на автомобили», – отметил Болвинов.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Фигурантам планируют вручить подозрения по статье «Незаконное использование с целью получения прибыли гуманитарной помощи». Им грозит до 7 лет тюрьмы.

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Фото: Сергей Болвинов

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 26 декабря 2023 в 14:49;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области разоблачили группу представителей благотворительных фондов, продававшие из Европы авто, которые завозили под видом гуманитарной помощи.".