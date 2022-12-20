Обещал новые окна. Полиция Харькова поймала мошенника, обманувшего 9 стариков
Мужчина обманул пожилых харьковчан на сумму 55 тысяч гривен, сообщила полиция Харьковской области.
Злоумышленник заключал договора с пенсионерами на установку новых металлопластиковых окон. Свои услуги мужчина предлагал жителям Салтовского района, наиболее пострадавшего от вооруженной агрессии рф. От мошеннических действий злоумышленника пострадали 9 граждан. Своими жертвами мужчина выбирал одиноких стариков.
Оперативники Харьковского РУП №2 обнаружили злоумышленника и сообщили ему о подозрении в совершении преступления.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 190 мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
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- • Дата публикации материала: 20 декабря 2022 в 17:26;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчина обманул пожилых харьковчан на сумму 55 тысяч гривен, сообщила полиция Харьковской области.".