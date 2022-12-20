Обещал новые окна. Полиция Харькова поймала мошенника, обманувшего 9 стариков

Мужчина обманул пожилых харьковчан на сумму 55 тысяч гривен, сообщила полиция Харьковской области.

Злоумышленник заключал договора с пенсионерами на установку новых металлопластиковых окон. Свои услуги мужчина предлагал жителям Салтовского района, наиболее пострадавшего от вооруженной агрессии рф. От мошеннических действий злоумышленника пострадали 9 граждан. Своими жертвами мужчина выбирал одиноких стариков.

Оперативники Харьковского РУП №2 обнаружили злоумышленника и сообщили ему о подозрении в совершении преступления.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 190 мошенничество) Уголовного кодекса Украины.