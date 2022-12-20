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Обещал новые окна. Полиция Харькова поймала мошенника, обманувшего 9 стариков

Общество 17:26   20.12.2022
Оксана Якушко
Обещал новые окна. Полиция Харькова поймала мошенника, обманувшего 9 стариков

Мужчина обманул пожилых харьковчан на сумму 55 тысяч гривен, сообщила полиция Харьковской области.

Злоумышленник заключал договора с пенсионерами на установку новых металлопластиковых окон. Свои услуги мужчина предлагал жителям Салтовского района, наиболее пострадавшего от вооруженной агрессии рф. От мошеннических действий злоумышленника пострадали 9 граждан. Своими жертвами мужчина выбирал одиноких стариков.

Оперативники Харьковского РУП №2 обнаружили злоумышленника и сообщили ему о подозрении в совершении преступления.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 190 мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Культура, Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 декабря 2022 в 17:26;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчина обманул пожилых харьковчан на сумму 55 тысяч гривен, сообщила полиция Харьковской области.".