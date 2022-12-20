Обіцяв нові вікна. Поліція Харкова впіймала шахрая, який ошукав 9 пенсіонерів
Чоловік обдурив літніх харків’ян на суму 55 тисяч гривень, повідомила поліція Харківської області.
Зловмисник укладав угоди з літніми харків’янами на встановлення нових металопластикових вікон. Свої послуги чоловік пропонував мешканцям Салтівського району, який найбільше постраждав під час збройної агресії рф.. Від шахрайських дій зловмисника постраждали 9 громадян. Своїми жертвами чоловік обирав самотніх людей похилого віку.
Оперативники Харківського РУП № 2 виявили зловмисника та повідомили йому про підозру у скоєнні злочину.
За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 шахрайство) Кримінального кодексу України.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2022 в 17:26;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чоловік обдурив літніх харків’ян на суму 55 тисяч гривень, повідомила поліція Харківської області.".