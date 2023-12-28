12 лет «светит» дельцу с Харьковщины, который нажился на школе на 700 тысяч

Мужчина должен был провести интернет в школу, «выведя» через фиктивную фирму более 700 тысяч гривен из бюджета, сообщила Харьковская областная прокуратура.

В конце 2019 отдел образования Валковской районной государственной администрации Харьковской области и ООО заключили договор о проведении интернета в школы района. Сумма сделки составила более 1 млн. гривен.

Однако директор предприятия не имел в штате работников, которые могут предоставить соответствующие услуги по договору и оборудование для выполнения работ. Он привлек провайдера в качестве субподрядчика. Но о своей «схеме» отдел образования предприниматель не сообщил.

Провайдер выполнил все необходимые работы, подрядчик заплатил ему всего около 350 тысяч гривен из бюджетных денег, полученных от отдела образования.

Мужчина также заключил еще один договор с подконтрольной ему фирмой, якобы они тоже выполняли услуги по проведению интернета. На самом деле, его фиктивная компания ничего не делала. Так предприниматель, не выполнив условий договора, завладел бюджетными средствами на сумму более 700 тысяч гривен.

Обвинительный акт направили в Валковский районный суд Харьковской области.

Максимальная санкция статей предусматривает наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.