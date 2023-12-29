Великий звіт команди Харківської обласної організації “Слуги Народу”

Представники партії “Слуга Народу” на Харківщині відзвітували за рік своєї діяльності.

За участі голови партії “Слуга Народу” Олени Шуляк та голови обласної організації Павла Сушка провели третій партійний звіт обласної організації за 2023 рік роботи. Також були присутні нардепи з Харківщини Марія Мезенцева та Олександр Літвінов. Юрій Здебський узяв участь у заході онлайн.

“Харківська організація – активна та ініціативна команда нашої партії. На жаль, війна триває, і це вже другий ваш звіт за таких обставин. Окремо наголошу на роботі голови обласної організації Павла Сушка та всіх депутатів, які активно долучаються до впровадження програми компенсацій за пошкоджене та знищене житло єВідновлення. Харківська область, на жаль, залишається сумним лідером за кількістю зруйнованих домівок. Тому ми продовжуємо оновлювати єВідновлення, щоб допомогти максимальній кількості людей. Зокрема, нещодавно запустили можливість подання заяв через ЦНАПи та нотаріусів, розпочали роботу з обміну житлових сертифікатів за зруйноване житло на нове, а з січня — стартуємо з компенсаціями за уже зроблені власниками майна ремонти. Впевнена, що з такою вмотивованою командою все вдасться.



Відзначу також, що харківська організація «Слуги Народу» активно працює над зворотним зв’язком, збирає проблемні питання від людей на місцях до центральної влади. У 2024-му ми продовжимо цю тенденцію. Мова про концентрацію під час ухвалення рішень у радах різних рівнів на таких напрямах: допомога ЗСУ та постраждалим людям унаслідок війни, підтримка ВПО та українського бізнесу.



Гадаю, тільки в єднанні ми зможемо досягти успіхів. Тому дякую кожному й кожній, хто працював цього року задля наближення перемоги”, – звернулася до всіх присутніх представників Харківської організації голова партії “Слуга Народу” Олена Шуляк.

“За рік разом із командою відвідали всі 56 територіальних громад області. Продовжую відвідувати старостинські округи. Під час таких поїздок виникало чимало питань, з якими зіштовхуються люди в громадах щодня і які нашій команді вдалося вирішити. Протягом року як голова організації провів 33 щосуботні онлайн-зустрічі з місцевими депутатами та головами депутатських фракцій, де обговорювали та вирішували нагальні потреби громад. Завдяки спільному рішенню з представниками Кабінету Міністрів та місцевої влади збільшено вдвічі суму субсидії на опалення помешкань дровами. Спільними зусиллями відстояли Ряснянську філію КЗ «Золочівський ліцей номер 3», де вдалося зберегти також педагогічний колектив. У роботі – питання захисту дітей на Харківщині та збереження спеціальних шкіл по всій Україні. Зроблено – чимало, проте попереду ще більше роботи. Переконаний, 2024 рік стане роком великих результатів, миру та Перемоги”, – звернувся до присутніх Павло Сушко.

Звітуючи, голова Харківської обласної партійної організації Павло Сушко розповів про результати партійної діяльності та утворення трьох районних організацій партії. Окрім цього, він доповів про роботу з депутатами та депутатськими фракціями щодо життєдіяльності громад в умовах воєнного стану: на рівні ухвалення рішень рад у громадах триває забезпечення мешканців Харківщини паливною деревиною, підтримка сімей військовослужбовців, розв’язання проблемних питань у сфері охорони здоров’я, соціальних виплат, організації освітнього процесу та захисту прав дітей тощо.

Також прозвітували за рік депутатської діяльності та діяльності фракції: Олександр Котуков – заступник голови фракції “Слуга Народу” в Харківській міській раді, Андрій Воронкін – голова фракції “Слуга Народу” в Лозівській районній раді, Володимир Усов – голова фракції “Слуга Народу” Дергачівської міської ради, Андрій Кулик – голова фракції “Слуга Народу” Донецької селищної ради, Олег Чернобай – Пісочинський селищний голова від “Слуги Народу”, Ігор Захарченко – голова фракції “Слуга Народу” в Харківській обласній раді, народна депутатка Марія Мезенцева про діяльність руху “Зе!Жінки” на Харківщині та Георгій Пазій – активіст руху “ЗеМолодіжка” на Харківщині.

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