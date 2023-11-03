“Зе!Жінки Харківщина”: відбувся форум жіночого крила партії “Слуга Народу”

“Зе!Жінки” – жіноче крило партії “Слуга Народу”, в рамках якого нещодавно відбувся регіональний форум під назвою “Зе!Жінки Харківщина: Рік незламності”.

У межах панельних дискусій лідерки, учасниці та прихильниці руху Харківської області поділилися думками, ідеями, проєктами, успіхами та головне – своїм набутим досвідом стійкості до всіх випробувань протягом повномасштабної військової агресії з боку рф.

Під час форуму лідерки та прихильниці руху розповіли про свою діяльність за період з початку повномасштабного вторгнення рф на територію України.

Також разом обговорили плани на майбутній рік та можливості для їх спільної реалзіації.

“Представниці руху “Зе!Жінки” роблять титанічну роботу на світовій арені, зокрема, в ПАРЄ. Завдяки цій спільній роботі нам вдалось прийняти ряд важливих резолюцій. І водночас лідерки руху тут у Харкові займають відповідальні посади і є лідерками думок у своїх громадах. Це – великий і важливий шлях від роботи у своєму місті чи селищі до роботи на світовій арені. І цей шлях має можливість сьогодні пройти кожна учасниця руху “Зе!Жінки” Харківщина довела, що завдяки потужному жіночому лідерству можна досягти неабияких результатів. Працюємо над тим, щоб жінки у політиці мали потужну всебічну підтримку і надалі”, – зазначив народний депутат, голова Харківської обласної організації “Слуга Народу” Павло Сушко.

Обласна лідерка руху, голова Харківської обласної ради Тетяна Єгорова-Луценко зазначила, що жінки в політиці – це не лише про можливість приймати відповідальні рішення, але й здатність надихати інших рухатись вперед. Сила жінки у здатності бачити можливості там, де інші бачать перешкоди, та створювати позитивні зміни для рівного суспільства щодня. За результатами форуму присутні учасниці прийшли до спільного рішення щодо майбутніх планів на рік та досягнення успіхів в співпраці в майбутньому.

Лідерка Ізюмського району “Зе!Жінки Харківщина”, голова фракції “Слуга Народу” в Ізюмській міській раді Еллада Бахтіна відзначає, що сьогодні, жінка в політиці – це не лише надія на світле майбутнє, а й активні рушійні зміни: “Цей форум вважаю потрібним кожній, щоб привернути увагу до гендерних питань в політиці та повсякденному житті, навіть в умовах воєнного стану”.

“Жінки здатні принести унікальні погляди на соціальні та економічні питання через дискусії, які допомагають знаходити більш збалансовані рішення. Разом із чоловіками ми сприяємо побудові справедливого та репрезентативного політичного середовища, яке враховує різноманітність та потреби всіх громадян”, – вважає учасниця руху, голова фракції “Слуга Народу” в Циркунівській сільській раді Тетяна Івлева.

“Не треба мені квітку, проголосуйте краще за мою правку у своєму профільному комітеті. Нам всім необхідно об’єднатися задля сприяння більшій участі жінок в політиці, бо разом ми можемо змінити світ на краще. Як приклад можу навести участь жінок у діяльності ПАРЄ, де ми разом розробляємо резолюції, здійснюємо доповіді та відстоюємо інтереси України на міжнародній арені”, – підсумувала менторка руху “Зе!Жінки Харківщина”, народна депутатка Марія Мезенцева.

Рух “Зе!Жінки Харківщина” – це про об’єднання сил в підтримці жіночого лідерства, протидії домашньому насильству, розвитку публічного безбар’єрного простору, зменшенні розриву в оплаті праці чоловіків та жінок. Кожна з них на своєму фронті наближає перемогу.