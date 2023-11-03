«Зе!Жінки Харківщина»: состоялся форум женского крыла партии «Слуга Народа»

«Зе!Жінки» — женское крыло партии «Слуга Народа», в рамках которого недавно состоялся региональный форум под названием «Зе!Жінки Харківщина: Год несокрушимости».

В рамках панельных дискуссий лидеры, участницы и поклонницы движения Харьковской области поделились мнениями, идеями, проектами, успехами и главное — своим опытом устойчивости ко всем испытаниям в течение полномасштабной военной агрессии со стороны рф.

Во время форума лидеры и поклонницы движения рассказали о своей деятельности за период с начала полномасштабного вторжения рф на территорию Украины.

Также обсудили планы на будущий год и возможности для их совместной реализации.

«Представительницы движения «Зе!Жінки» делают титаническую работу на мировой арене, в частности, в ПАСЕ. Благодаря этой совместной работе нам удалось принять ряд важных резолюций. И в то же время лидеры движения здесь, в Харькове, занимают ответственные должности и являются лидерами мнений в своих громадах. Это большой и важный путь от работы в своем городе или поселке до работы на мировой арене. И этот путь имеет возможность сегодня пройти каждая участница движения «Зе!Жінки». Харьковщина доказала, что благодаря мощному женскому лидерству можно добиться немалых результатов. Работаем над тем, чтобы женщины в политике имели мощную всестороннюю поддержку и дальше», — отметил народный депутат, председатель Харьковской областной организации «Слуга Народа» Павел Сушко.

Областной лидер движения, председатель Харьковского областного совета Татьяна Егорова-Луценко отметила, что женщины в политике — это не только о возможности принимать ответственные решения, но и о способности вдохновлять других двигаться вперед. Сила женщины способна видеть возможности там, где другие видят препятствия, и создавать положительные изменения для равного общества каждый день. По результатам форума присутствующие участницы пришли к общему решению по поводу будущих планов на год и достижению успехов в сотрудничестве в будущем.

Лидер Изюмского района «Зе!Жінки Харківщина», глава фракции «Слуга Народа» в Изюмском городском совете Эллада Бахтина отмечает, что сегодня, женщина в политике — это не только надежда на светлое будущее, но и активные движущие изменения: «Этот форум считаю нужным каждому, чтобы привлечь внимание к гендерным вопросам в политике и повседневной жизни, даже в условиях военного положения».

«Вместе с мужчинами мы способствуем построению справедливой и репрезентативной политической среды, которая учитывает разнообразие и потребности всех граждан», — считает участница движения, глава фракции «Слуга Народа» в Циркуновском сельском совете Татьяна Ивлева.

«Не надо мне цветок, проголосуйте лучше за мою правку в своем профильном комитете. Нам всем необходимо объединиться для содействия большему участию женщин в политике, потому что вместе мы можем изменить мир к лучшему. В качестве примера могу привести участие женщин в деятельности ПАСЕ, где мы вместе разрабатываем резолюции, осуществляем доклады и отстаиваем интересы Украины на международной арене», — подытожила ментор движения «Зе!Жінки Харківщина», народный депутат Мария Мезенцева.

Движение «Зе!Жінки Харківщина» — это об объединении сил в поддержке женского лидерства, противодействии домашнему насилию, развитию публичного безбарьерного пространства, уменьшении разрыва в оплате труда мужчин и женщин. Каждая из них на своем фронте приближает победу.