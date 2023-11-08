Павло Сушко: Вдалося відстояти підвищення субсидій на купівлю дров

Субсидії для людей на придбання дров збільшили більше, ніж удвічі. Про це народний депутат, голова Харківської обласної організації “Слуга Народу” Павло Сушко повідомив на своїй сторінці у фейсбук.

“Замість 7 тис. грн на домогосподарство, як було раніше, тепер передбачено граничний розмір субсидії — 16,2 тис. грн на рік для однієї родини. Уряд запускає експериментальний проєкт щодо додаткового забезпечення населення дровами, за підтримки партнерів. Таким чином люди отримають ресурс для опалення там, де немає можливості опалювати приміщення газом”, – підкреслив Павло Сушко.

Щоразу під час роботи на Харківщині народний депутат порушує питання забезпечення дровами та субсидіями.

Особливо актуальним питання постає там, де через обстріли люди не мають можливості опалювати свої домівки газом. Павло Сушко робив відеозвернення з проханням долучитись до вирішення цього питання, особливо напередодні зимового періоду.

А 7 жовтня звернувся до Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля під час години запитань до Уряду з проханням допомогти людям отримати дрова на зиму.

“Вдячність Премʼєр-міністру України Денису Шмигалю, що відреагував на проблеми людей, з якими я звертався в залі парламенту під час години запитань до Уряду, через офіційні звернення та відеозаписами з громад. Дякую за сприяння у вирішенні цього питання постійному представнику Кабміну у Верховній Раді Тарасу Мельничуку. Це дуже важлива підтримка від держави громадянам для опалення там, де немає можливості опалювати приміщення газом”, – зазначив Павло Сушко.