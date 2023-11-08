Павел Сушко: Удалось отстоять повышение субсидий на покупку дров
Субсидии для людей на приобретение дров увеличили больше, чем вдвое. Об этом народный депутат, председатель Харьковской областной организации «Слуга Народа» Павел Сушко сообщил на своей странице в facebook.
«Вместо 7 тыс. грн на домохозяйство, как было раньше, теперь предусмотрен предельный размер субсидии — 16,2 тыс. грн в год для одной семьи. Правительство запускает экспериментальный проект по дополнительному обеспечению населения дровами, при поддержке партнеров. Таким образом люди получат ресурс для отопления там, где нет возможности отапливать помещение газом», — подчеркнул Павел Сушко.
Каждый раз во время работы в Харьковской области народный депутат поднимает вопрос обеспечения дровами и субсидиями.
Особенно актуален вопрос там, где из-за обстрелов у людей нет возможности отапливать свои дома газом. Павел Сушко делал видеообращение с просьбой принять решение этого вопроса, особенно накануне зимнего периода.
А 7 октября обратился к Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю во время часа вопросов к Правительству с просьбой помочь людям получить дрова на зиму.
«Благодарность Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, который отреагировал на проблемы людей, с которыми я обращался в зале парламента во время часа вопросов к Правительству, из-за официальных обращений и видеозаписей из громад. Спасибо за содействие в решении этого вопроса постоянному представителю Кабмина в Верховной Раде Тарасу Мельничуку. Это очень важная поддержка от государства гражданам для отопления там, где нет возможности отапливать помещение газом», — отметил Павел Сушко.
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- Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: дрова, сушко;
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- • Дата публикации материала: 8 ноября 2023 в 17:47;
Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Субсидии для людей на приобретение дров увеличили больше, чем вдвое. Об этом народный депутат, председатель Харьковской областной организации «Слуга Народа» Павел Сушко сообщил на своей странице в facebook".