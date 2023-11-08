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Павел Сушко: Удалось отстоять повышение субсидий на покупку дров

Общество 17:47   08.11.2023
Алексей Наумов
Павел Сушко: Удалось отстоять повышение субсидий на покупку дров Фото: пресс-служба ХОВА

Субсидии для людей на приобретение дров увеличили больше, чем вдвое. Об этом народный депутат, председатель Харьковской областной организации «Слуга Народа» Павел Сушко сообщил на своей странице в facebook.

«Вместо 7 тыс. грн на домохозяйство, как было раньше, теперь предусмотрен предельный размер субсидии — 16,2 тыс. грн в год для одной семьи. Правительство запускает экспериментальный проект по дополнительному обеспечению населения дровами, при поддержке партнеров. Таким образом люди получат ресурс для отопления там, где нет возможности отапливать помещение газом», — подчеркнул Павел Сушко.

Каждый раз во время работы в Харьковской области народный депутат поднимает вопрос обеспечения дровами и субсидиями.

Особенно актуален вопрос там, где из-за обстрелов у людей нет возможности отапливать свои дома газом. Павел Сушко делал видеообращение с просьбой принять решение этого вопроса, особенно накануне зимнего периода.

А 7 октября обратился к Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю во время часа вопросов к Правительству с просьбой помочь людям получить дрова на зиму.

«Благодарность Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, который отреагировал на проблемы людей, с которыми я обращался в зале парламента во время часа вопросов к Правительству, из-за официальных обращений и видеозаписей из громад. Спасибо за содействие в решении этого вопроса постоянному представителю Кабмина в Верховной Раде Тарасу Мельничуку. Это очень важная поддержка от государства гражданам для отопления там, где нет возможности отапливать помещение газом», — отметил Павел Сушко.

Автор: Алексей Наумов
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  • • Дата публикации материала: 8 ноября 2023 в 17:47;

  • Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Субсидии для людей на приобретение дров увеличили больше, чем вдвое. Об этом народный депутат, председатель Харьковской областной организации «Слуга Народа» Павел Сушко сообщил на своей странице в facebook".