Большой отчет команды Харьковской областной организации «Слуги Народа»

Представители партии «Слуга Народа» в Харьковской области отчитались за год своей деятельности.

При участии главы партии «Слуга Народа» Елены Шуляк и главы областной организации Павла Сушко провели третий партийный отчет областной организации за 2023 год работы. Также присутствовали нардепы из Харьковской области Мария Мезенцева и Александр Литвинов. Юрий Здебский принял участие в мероприятии онлайн.

«Харьковская организация – активная и инициативная команда нашей партии. К сожалению, война продолжается, и это уже второй ваш отчет при таких обстоятельствах. Отдельно отмечу работу председателя областной организации Павла Сушко и всех депутатов, которые активно приобщаются к внедрению программы компенсаций за поврежденное и уничтоженное жилье єВідновлення. Харьковская область, к сожалению, остается печальным лидером по количеству разрушенных домов. Поэтому мы продолжаем обновлять єВідновлення, чтобы помочь максимальному количеству людей. В частности, недавно запустили возможность подачи заявлений через ЦПАУ и нотариусов, начали работу по обмену жилищных сертификатов за разрушенное жилье на новое, а с января стартуем с компенсациями за уже сделанные владельцами имущества ремонты, уверена, что с такой мотивированной командой все удастся.

Отмечу также, что харьковская организация «Слуги Народа» активно работает над обратной связью, собирает проблемные вопросы от людей на местах к центральным властям. В 2024 году мы продолжим эту тенденцию. Речь идет о концентрации при принятии решений в советах разных уровней на следующих направлениях: помощь ВСУ и пострадавшим людям в результате войны, поддержка ВПЛ и украинского бизнеса.

Думаю, только в единении мы сможем добиться успехов. Поэтому спасибо каждому и каждой, кто работал в этом году для приближения победы», – обратилась ко всем присутствующим представителям Харьковской организации председатель партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.

«За год вместе с командой посетили все 56 территориальных громад области. Продолжаю посещать старостинские округа. В ходе таких поездок возникало немало вопросов, с которыми сталкиваются люди в громадах каждый день и которые нашей команде удалось решить. В течение года как председатель организации провел 33 ежесубботние онлайн-встречи с местными депутатами и председателями депутатских фракций, где обсуждали и решали неотложные потребности громад. Благодаря совместному решению с представителями Кабинета Министров и местных властей увеличена вдвое сумма субсидии на отопление квартир дровами. Совместными усилиями отстоял Ряснянский филиал КЗ «Золочевский лицей номер 3″, где удалось сохранить также педагогический коллектив. В работе – вопросы защиты детей в Харьковской области и сохранения специальных школ по всей Украине. Сделано немало, однако впереди еще больше работы. Убежден, 2024 год станет годом больших результатов, мира и Победы», – обратился к собравшимся Павел Сушко.

Отчитываясь, председатель Харьковской областной партийной организации Павел Сушко рассказал о результатах партийной деятельности и создании трех районных организаций партии. Кроме этого, он доложил о работе с депутатами и депутатскими фракциями по жизнедеятельности громад в условиях военного положения: на уровне принятия решений советов в громадах продолжается обеспечение жителей Харьковщины топливной древесиной, поддержка семей военнослужащих, решение проблемных вопросов в сфере здравоохранения, социальных выплат, организации образовательного процесса и защиты прав детей и т.д.

Также отчитались за год депутатской деятельности и деятельности фракции: Александр Котуков — заместитель председателя фракции «Слуга Народа» в Харьковском городском совете, Андрей Воронкин — глава фракции «Слуга Народа» в Лозовском районном совете, Владимир Усов — глава фракции «Слуга Народа» в Дергачевском городском совете, Андрей Кулик — глава фракции «Слуга Народа» Донецкого поселкового совета, Олег Чернобай — Песочинский поселковый глава от «Слуги Народа», Игорь Захарченко — глава фракции «Слуга Народа» в Харьковском областном совете, народная депутат Мария Мезенцева о деятельности движения «Зе!Женщины» на Харьковщине и Георгий Пазий — активист движения «ЗеМолодежка» на Харьковщине.

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