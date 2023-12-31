Над Харковом помітили веселку (фото)

31 грудня над Харковом – веселка. Незвичайними для цієї пори року фото діляться мешканці міста в соцмережах.

“31 грудня! У Харкові – веселка, плюсова температура, сухо, і не багатолюдно. Не дивно. Місто, в якому живуть сміливі, унікальні Люди, які готуються до свята Нового року. Відчутно наближення чудес, і тому настрій – передноворічний”, – написала у фейсбуці харків’янка Олена Апаріна.

За інформацією Харківського регіонального центру з гідрометеорології, у Харкові 31 грудня очікується до шести градусів тепла. Без опадів.