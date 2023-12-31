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Над Харковом помітили веселку (фото)

Суспільство 15:12   31.12.2023
Оксана Горун
Над Харковом помітили веселку (фото) Фото: соцмережі

31 грудня над Харковом – веселка. Незвичайними для цієї пори року фото діляться мешканці міста в соцмережах.

“31 грудня! У Харкові – веселка, плюсова температура, сухо, і не багатолюдно. Не дивно. Місто, в якому живуть сміливі, унікальні Люди, які готуються до свята Нового року. Відчутно наближення чудес, і тому настрій – передноворічний”, – написала у фейсбуці харків’янка Олена Апаріна.

Веселка у Харкові 31 грудня
Фото: Anna Cherkashyna
Веселка у Харкові 31 грудня 2
Фото: Олена Апаріна

За інформацією Харківського регіонального центру з гідрометеорології, у Харкові 31 грудня очікується до шести градусів тепла. Без опадів.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Грудня 2023 в 15:12;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "31 грудня над Харковом – веселка. Незвичайними для цієї пори року фото діляться мешканці міста в соцмережах".