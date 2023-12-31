Над Харьковом заметили радугу (фото)
Фото: соцсети
31 декабря над Харьковом — радуга. Необычными для этой поры года фото делятся жители города в соцсетях.
«31 декабря! В Харькове — радуга, плюсовая температура, сухо, и не многолюдно. Не удивительно. Город, в котором живут смелые, уникальные Люди, которые готовятся к празднику Нового года. Чувствуется приближение чудес, и поэтому настроение — предновогоднее», — написала в facebook харьковчанка Елена Апарина.
По информации Харьковского регионального центра по гидрометеорологии, в Харькове 31 декабря ожидается до шести градусов тепла. Без осадков.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: новости Харькова, погода, радуга;
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- • Дата публикации материала: 31 декабря 2023 в 15:12;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "31 декабря над Харьковом — радуга. Необычными для этой поры года фото делятся жители города в соцсетях".