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Над Харьковом заметили радугу (фото)

Общество 15:12   31.12.2023
Оксана Горун
Над Харьковом заметили радугу (фото) Фото: соцсети

31 декабря над Харьковом — радуга. Необычными для этой поры года фото делятся жители города в соцсетях.

«31 декабря! В Харькове — радуга, плюсовая температура, сухо, и не многолюдно. Не удивительно. Город, в котором живут смелые, уникальные Люди, которые готовятся к празднику Нового года. Чувствуется приближение чудес, и поэтому настроение — предновогоднее», — написала в facebook харьковчанка Елена Апарина.

Радуга в Харькове 31 декабря
Фото: Anna Cherkashyna
Радуга в Харькове 31 декабря 2
Фото: Елена Апарина

По информации Харьковского регионального центра по гидрометеорологии, в Харькове 31 декабря ожидается до шести градусов тепла. Без осадков.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 31 декабря 2023 в 15:12;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "31 декабря над Харьковом — радуга. Необычными для этой поры года фото делятся жители города в соцсетях".