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Погода в Харкові: яким буде перший день 2024 року

Суспільство 20:20   31.12.2023
Оксана Горун
Погода в Харкові: яким буде перший день 2024 року

1 січня 2024 року в Харкові не очікують опадів, вночі – мороз, а вдень – тепло.

Харківський регіональний центр із гідрометеорології повідомив, що в Харкові 1 січня буде хмарно з проясненнями. Суттєвих опадів не очікують. Температура повітря вночі буде 0-2° морозу, а вдень – 1-3° тепла.

По області також не буде опадів, сонце пробиватиметься крізь хмари. Температура повітря: вночі від 4 ° морозу до 1 ° тепла, вдень 0 – 5 ° тепла.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Грудня 2023 в 20:20;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "1 січня 2024 року в Харкові не очікують опадів, вночі – мороз, а вдень – тепло".