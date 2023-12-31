Погода в Харкові: яким буде перший день 2024 року

1 січня 2024 року в Харкові не очікують опадів, вночі – мороз, а вдень – тепло.

Харківський регіональний центр із гідрометеорології повідомив, що в Харкові 1 січня буде хмарно з проясненнями. Суттєвих опадів не очікують. Температура повітря вночі буде 0-2° морозу, а вдень – 1-3° тепла.

По області також не буде опадів, сонце пробиватиметься крізь хмари. Температура повітря: вночі від 4 ° морозу до 1 ° тепла, вдень 0 – 5 ° тепла.