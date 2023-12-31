Погода в Харькове: каким будет первый день 2024 года

1 января 2024 года в Харькове не ожидают осадков, ночью — мороз, а днем — тепло.

Харьковский региональный центр по гидрометеорологии сообщил, что в Харькове 1 января будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не ожидают. Температура воздуха ночью будет 0 — 2° мороза, а днем — 1 — 3º тепла.

По области также не будет больших осадков, солнце будет пробиваться сквозь облака. Температура воздуха: ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем 0 — 5º тепла.