Погода в Харькове: каким будет первый день 2024 года
Фото: Василий Голосный
1 января 2024 года в Харькове не ожидают осадков, ночью — мороз, а днем — тепло.
Харьковский региональный центр по гидрометеорологии сообщил, что в Харькове 1 января будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не ожидают. Температура воздуха ночью будет 0 — 2° мороза, а днем — 1 — 3º тепла.
По области также не будет больших осадков, солнце будет пробиваться сквозь облака. Температура воздуха: ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем 0 — 5º тепла.
Читайте также: Над Харьковом заметили радугу (фото)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: новости Харькова, погода, прогноз, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Погода в Харькове: каким будет первый день 2024 года»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 31 декабря 2023 в 20:20;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "1 января 2024 года в Харькове не ожидают осадков, ночью — мороз, а днем — тепло".