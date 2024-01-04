Помер захисник України з Харкова – брат співачки Марії Бурмаки

Співачка з Харкова Марія Бурмака повідомила про смерть свого брата Святослава – він отримав поранення на фронті, навесні його комісували за станом здоров’я. Серце не витримало.

“Сьогодні вночі помер мій брат Святослав Бурмака. Серцевий напад. Учасник бойових дій. Служив в 43 Окрема Артилерійська Бригада імені гетьмана Тараса Трясила Був поранений і контужений, лікувався в військовому госпіталі. У квітні був комісований за станом здоров‘я. Не витримувала його психіка. Не витримало врешті й серце. Йому було 43”, – поділилася Бурмака у фейсбуці.

Святослав Бурмака народився та виріс у Харкові, навчався у місцевій школі №4.

“У мирному житті, ще до великої війни він був помічником депутата Марії Іонової, – написала про Святослава нардепка Ірина Геращенко. – Багато допомагав нам з запитами та зверненнями, листуванням, законодавчими ініціативами.

Знала Славка з 2003 року, він був вразливим і щирим. Світла пам’ять”.

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Прощатимуться зі Святославом 6 січня, в суботу. Місце та час повідомлять пізніше.