Умер защитник Украины из Харькова — брат певицы Марии Бурмаки

Певица из Харькова Мария Бурмака сообщила о смерти своего брата Святослава — он получил ранение на фронте, весной был комиссован по состоянию здоровья. Сердце не выдержало.

«Сегодня ночью скончался мой брат Святослав Бурмака. Сердечный приступ. Участник боевых действий. 43 Отдельная артиллерийская бригада имени гетмана Тараса Трясило. Был ранен и контужен, лечился в военном госпитале. В апреле был комиссован по состоянию здоровья. Не выдерживала его психика. Не выдержало в конце концов и сердце. Ему было 43», — поделилась Бурмака в facebook.

Святослав Бурмака родился и вырос в Харькове, учился в местной школе №4.

«В мирной жизни, еще до большой войны он был помощником депутата Марии Ионовой, — написала о Святославе нардеп Ирина Геращенко. — Много помогал нам с запросами и обращениями, перепиской, законодательными инициативами. Знала Славика с 2003 года, он был уязвим и искренним. Светлая память».

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Прощаться со Святославом будут 6 января, в субботу. Место и время будет известно позже.