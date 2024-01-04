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Умер защитник Украины из Харькова — брат певицы Марии Бурмаки

Происшествия 17:44   04.01.2024
Оксана Горун
Умер защитник Украины из Харькова — брат певицы Марии Бурмаки Фото: facebook Марии Бурмаки

Певица из Харькова Мария Бурмака сообщила о смерти своего брата Святослава — он получил ранение на фронте, весной был комиссован по состоянию здоровья. Сердце не выдержало.

«Сегодня ночью скончался мой брат Святослав Бурмака. Сердечный приступ. Участник боевых действий. 43 Отдельная артиллерийская бригада имени гетмана Тараса Трясило. Был ранен и контужен, лечился в военном госпитале. В апреле был комиссован по состоянию здоровья. Не выдерживала его психика. Не выдержало в конце концов и сердце. Ему было 43», — поделилась Бурмака в facebook.

Святослав Бурмака родился и вырос в Харькове, учился в местной школе №4.

«В мирной жизни, еще до большой войны он был помощником депутата Марии Ионовой, — написала о Святославе нардеп Ирина Геращенко. — Много помогал нам с запросами и обращениями, перепиской, законодательными инициативами. Знала Славика с 2003 года, он был уязвим и искренним. Светлая память».

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Прощаться со Святославом будут 6 января, в субботу. Место и время будет известно позже.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 4 января 2024 в 17:44;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Певица из Харькова Мария Бурмака сообщила о смерти своего брата Святослава — он получил ранение на фронте, весной был комиссован по состоянию здоровья. Сердце не выдержало".